Κ. Σβόλης: "Η ιδεολογική θολερότητα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων"

"Για μία ακόμη φορά η Πάτρα παραμένει θεατής των εξελίξεων, την ώρα που άλλοι Δήμοι προχωρούν σε προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών. Η άρνηση του Δημάρχου Πατρέων να συσταθεί Δημοτική Αστυνομία στον Δήμο Πατρέων είναι καθαρά ιδεολογική, αλλά ταυτόχρονα και ζημιογόνος για τους πολίτες και για την πόλη μας", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Σβόλη και συνεχίζει:

"Η Δημοτική Αστυνομία προφανώς και δεν είναι όργανο καταστολής ούτε φοροεισπρακτικός μηχανισμός, όπως ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή. Αρμοδιότητες όπως ο έλεγχος τήρησης κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου, ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ηχορύπανση, η προστασία της δημοτικής περιουσίας κ.ά. μόνο με καταστολή δεν συνάδουν.

Η ιδεολογική θολερότητα που διακρίνει τη Λαϊκή Συσπείρωση και τη Δημοτική Αρχή δεν επιτρέπει την επικράτηση της λογικής έναντι της στείρας άρνησης και της ιδεοληψίας.

Το αποτέλεσμα δεν είναι, όμως, μόνο η απουσία ενός χρήσιμου μηχανισμού για την εύρυθμη λειτουργία και την ευταξία της πόλης μας. Είναι και η απώλεια δεκάδων θέσεων εργασίας για συμπολίτες μας, που στον βωμό της ανεξήγητης κομματικής και ιδεολογικής εμμονής θα στερηθούν την εργασία και το εισόδημα.

Βέβαια, πολλοί θα αναρωτηθούν: γιατί ιδεολογική θολερότητα; Η απάντηση είναι απλή. Γιατί το θολό κρύβει το κενό. Γιατί η θολότητα δεν αφήνει να φανεί η πραγματικότητα και τελικά συγκαλύπτει την απουσία ουσιαστικών λύσεων".