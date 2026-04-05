Ανδρουλάκης για 200η επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, υπογράμμισε στις δηλώσεις του τα διαχρονικά μηνύματα που εκπέμπει η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως «Σήμερα συμπληρώνονται δύο αιώνες από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μία θυσία για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τον αγώνα τους ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε. Η ιερή του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή και φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας.

Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.