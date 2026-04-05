Καιρός- Πάσχα: Έρχεται επιδείνωση με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας

Η πρόγνωση του καιρού
Αίθριος αναμένεται σε γενικές γραμμές ο καιρός κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ωστόσο προς το τέλος της θα υπάρξει επιδείνωση.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, βροχοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το Μεγάλο Σάββατο να φαίνεται πως θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Παράλληλα, η πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα παραμένει ακόμη αβέβαιη.
Ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του μιλά για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας σημειώνοντας πως σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι το σκηνικό θα αλλάξει μετά τα μέσα της εβδομάδας. Τα δυο μοντέλα πρόγνωσης, το ECMWF και το GFS, αυτή τη φορά εμφανίζουν κάποιες διαφορές, με το πρώτο να δίνει πιο σταθερή εικόνα, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα τις μέρες του Πάσχα.
Σύμφωνα με την ανάλυση, μέχρι περίπου τις 8 Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, όμως στη συνέχεια αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλαγή, με πτώση της θερμοκρασίας και πιο άστατες συνθήκες. Αυτό σημαίνει περισσότερες νεφώσεις και αυξημένες πιθανότητες για βροχές, κυρίως στο διάστημα από 10 έως 13 Απριλίου.
Τα πιο αξιόπιστα στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα θερμά 24ωρα, χωρίς όμως να αναμένεται κάτι ακραίο. Παράλληλα, τα σενάρια για βροχοπτώσεις ενισχύονται, αν και δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμφωνία για την ένταση και την έκτασή τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μεγάλο Σάββατο, καθώς τα τελευταία δεδομένα δίνουν αυξημένες πιθανότητες για βροχές, χωρίς όμως να είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόγνωση θα ξεκαθαρίσει περισσότερο τις επόμενες ημέρες.
