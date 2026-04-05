Καιρός- Πάσχα: Έρχεται επιδείνωση με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας

Αίθριος αναμένεται σε γενικές γραμμές ο καιρός κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ωστόσο προς το τέλος της θα υπάρξει επιδείνωση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, βροχοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το Μεγάλο Σάββατο να φαίνεται πως θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Παράλληλα, η πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα παραμένει ακόμη αβέβαιη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του μιλά για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας σημειώνοντας πως σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι το σκηνικό θα αλλάξει μετά τα μέσα της εβδομάδας. Τα δυο μοντέλα πρόγνωσης, το ECMWF και το GFS, αυτή τη φορά εμφανίζουν κάποιες διαφορές, με το πρώτο να δίνει πιο σταθερή εικόνα, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα τις μέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μέχρι περίπου τις 8 Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, όμως στη συνέχεια αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλαγή, με πτώση της θερμοκρασίας και πιο άστατες συνθήκες. Αυτό σημαίνει περισσότερες νεφώσεις και αυξημένες πιθανότητες για βροχές, κυρίως στο διάστημα από 10 έως 13 Απριλίου.



