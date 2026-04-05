Με ελικόπτερο στο Ρίο ο 56χρονος ορειβάτης που τραυματίστηκε στο Αγρίνιο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή Κούτουπα, κοντά στο Αγρίνιο, για τον απεγκλωβισμό ενός 56χρονου ορειβάτη από την Πρέβεζα, ο οποίος τραυματίστηκε σε δυσπρόσιτο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εξόρμησης του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έμπειρο ορειβάτη, ο οποίος, προσπαθώντας να ασφαλίσει σκοινί σε βράχο, τραυματίστηκε όταν τμήμα του βράχου αποκολλήθηκε. Κατά την πτώση του υπέστη τραύματα στο κεφάλι, στο χέρι και στο πόδι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν μέλη του συλλόγου που τον συνόδευαν, παρέχοντάς του πρώτες βοήθειες με υλικά από το φαρμακείο που είχαν μαζί τους και καλύπτοντάς τον με κουβέρτα για προστασία από το κρύο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, ο τραυματίας διατηρούσε πλήρη επικοινωνία με τους διασώστες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 27 πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκε και εναέριο μέσο. Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης, το ελικόπτερο κατάφερε να φτάσει στο σημείο μετά από περίπου πέντε ώρες, πραγματοποιώντας την αεροδιακομιδή του.

Ο 56χρονος, Πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείου του Ρίου. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, αν και φέρει τραύματα.

Παράλληλα, τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βλασίου, όπου κατέθεσαν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.