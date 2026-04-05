Αγρίνιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη με ελικόπτερο

Φέρει τραύματα στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι
Έληξε ο συναγερμός στο Αγρίνιο μετά τον εντοπισμό του 56χρονου ορειβάτη, που τραυματίστηκε πέφτοντας σε γκρεμό και εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο.
Την Κυριακή (05.04.2026) στήθηκε τεράστια επιχείρηση διάσωσης του ορειβάτη που βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου, στον Δήμο Αγρινίου, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου. Ο 56χρονος ορειβάτης είναι ο πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο οποίος παρασύρθηκε από βράχο ενώ προσπαθούσε να δέσει σκοινί.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αρχικά έγινε προσπάθεια από δύο εναέρια μέσα με το πρώτο να προσπαθεί να προσεγγίσει τον τραυματισμένο άνδρα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις τον προσέγγισαν και με φορείο τον μετέφεραν σε σημείο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρελήφθη πριν λίγο από εναέριο μέσο. Από εκεί με ελικόπτερο, ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.
Η προσπάθεια διήρκησε πολλές ώρες. Το Star εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή διάσωσης του 56χρονου, τον οποίο παρέλαβε με φορίο ένα Super Ruma.
