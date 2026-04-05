Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Έστησαν καρτέρι σε σπίτι, ξυλοκόπησαν τον πατέρα και πυροβόλησαν τον γιο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών
Καρτέρι με καλάσνικοφ έστησαν τρεις κουκουλοφόροι σε σπίτι στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, ωστόσο πατέρας και γιος, με τη βοήθεια της γειτονιάς, κατάφεραν να τους τρέψουν σε φυγή.
Τρεις άνδρες έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους μπήκαν ένοπλοι στο σπίτι οικογένειας στο Θέρμο, χτύπησαν τον πατέρα, επιχείρησαν να δέσουν τη μητέρα και πυροβόλησαν τον γιο με καλάσνικοφ, σύμφωνα με τον ALPHA. Οι τρεις δράστες είχαν στήσει καρτέρι στον 65χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού ο οποίος μόλις βγήκε από το ασανσέρ δέχτηκε επίθεση.
«Πάλεψαν για κάποια λεπτά, αντιστάθηκε ο πατέρας μου, προσπάθησε να ξεφύγει. Τελικά τον έσυραν και τον έβαλαν σπίτι. Ήταν μέσα η μητέρα μου και εμφανίστηκε ξαφνικά ένας ληστής με full face και ένα όπλο, την απείλησε “αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω”. Την έσυρε στο σαλόνι, πήγε να της δέσει τα χέρια με κάτι πλαστικό και εκείνη την ώρα έφτασα εγώ», είπε ο γιος της οικογένειας.
Ο γιος ειδοποιήθηκε από τους γείτονες και είδε όλα όσα συνέβησαν από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Ο ίδιος περιέγραψε πως πήδηξε στα κεραμίδια για να κυνηγήσει τους ληστές που τον πυροβόλησαν: «βγάζει ένα όπλο, πρέπει να ήταν Καλάσνικοφ γιατί βρήκαμε κάλυκες και ρίχνει». Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και περισυνέλλεξαν τρεις κάλυκες από Καλάσνικοφ.
Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων που αφέθηκαν ελεύθερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
