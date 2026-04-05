Πάτρα: Τροχαίο στη Βορείου Ηπείρου- Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε όχημα- ΦΩΤΟ

Θρίλερ εκτυλίχθηκε για μία τετραμελή οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια, ενώ κινούνταν με τζιπ στην οδό Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, η οδηγός ενός αυτοκινήτου παραβίασε στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε κάθετα τη Βορείου Ηπείρου και συγκρούστηκε με το τζιπ, το οποίο ανατράπηκε αφού πρώτα χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας εγκλωβίστηκαν, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια πυροσβεστών, ενώ η μητέρα και τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.