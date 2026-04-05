Πάτρα: Τροχαίο στη Βορείου Ηπείρου- Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε όχημα- ΦΩΤΟ

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος
Θρίλερ εκτυλίχθηκε για μία τετραμελή οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια, ενώ κινούνταν με τζιπ στην οδό Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα.
Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, η οδηγός ενός αυτοκινήτου παραβίασε στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε κάθετα τη Βορείου Ηπείρου και συγκρούστηκε με το τζιπ, το οποίο ανατράπηκε αφού πρώτα χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα.
Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας εγκλωβίστηκαν, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια πυροσβεστών, ενώ η μητέρα και τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση του Δήμου Πατρέων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς- ΦΩΤΟ
O Τραμπ απειλή με «κόλαση» το Ιράν την Τρίτη, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ- «Σοβαρές υλικές ζημιές» σε εργοστάσιο πετρελαίου στο Κουβέιτ
Καιρός- Πάσχα: Έρχεται επιδείνωση με βροχές προς το τέλος της εβδομάδας
