Νέοι διάλογοι της Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πότε θα τον πληρώσουμε; Δεν έχω μούτρα να τον αντικρίσω»

Η Φωτεινή Αραμπατζή, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται ανάμεσα στους 13 βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά την άρση της βουλευτικής ασυλίας λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, έθεσε εαυτόν στη διάθεση των Αρχών.

Η Φωτεινή Αραμπατζή ζήτησε «μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες». Ωστόσο, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που συμπεριλαμβάνονται στις δικογραφίες και την εμπλέκουν στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συνομιλίες, που φέρονται να έγιναν το 2021 όταν η κ. Αραμπατζή ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, περιλαμβάνονται στο υλικό που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη ποινική της ευθύνη.

Οι διάλογοι που βρίσκονται μέσα στη δικογραφία:

Μελάς: «Έλα Φωτεινή μου. Καλημέρα.»

Αραμπατζή: «Καλημέρα Δημήτρη μου. Τι κάνεις;»

Μελάς: «Τι να κάνω; Διαλυμένος είμαι.»

Αραμπατζή: «Το ξέρω, καταλαβαίνω.»

Μελάς: «Εντελώς…»

Αραμπατζή: «Και για όλα φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά.»

Μελάς: «Ναι, ναι.»

Αραμπατζή: «Π@@@@@»

Μελάς: «Έρχονται όλα… στο σημείο μηδέν… τρέχω να μαζέψω τώρα τα αμάζευτα.»

Αραμπατζή: «Κι όταν δεν επεξηγηθεί πολιτικά.»

Μελάς: «Χάνει και τη σημασία του…»

Αραμπατζή: «Οι πολιτικοί γι’ αυτό είμαστε… εσείς υλοποιείτε κι εμείς πρέπει να πούμε το αφήγημα.»

Μελάς: «Ακριβώς.»

Αραμπατζή: «Αν συμφωνούμε και αν έχουμε συνεννοηθεί.»

Μελάς: «Ακριβώς.»

Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία ακούγεται να λέει:

Αραμπατζή: «Πριν αρχίσει η πληρωμή… θέλω το αρχείο των Σερρών.»

Μελάς: «Λες για το ντεμίνιμις;»

Αραμπατζή: «Όχι… αυτό με το κοβιντόμετρο… θέλω όνομα, τηλέφωνο και έκταση.»

Μελάς: «Θέλεις το αρχείο με τους καπνάδες;»

Αραμπατζή: «Καπνάδες των Σερρών, ναι.»

Μελάς: «Εντάξει.»

Αραμπατζή: «Θα μου το στείλεις;»

Μελάς: «Ναι, ναι.»

Αραμπατζή: «Άντε ρε Δημήτρη.»

Μελάς: «Φιλιά πολλά.»

Αραμπατζή: «Καλή δύναμη.»

Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει:

Αραμπατζή: Ε, δεν έχω μούτρα για το Γιώργο το α, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Μελάς: Δεν τον έχω, δεν τον έχω ξεχάσει.

Αραμπατζή: Πότε θα τον πληρώσουμε; Να μου. Θα είχαν πληρώσει τώρα και το δεκατέσσερα και το δεκαοκτώ, αλλά έτσι όπως έφερε τελευταία στιγμή την ΚΥΑ, τρέχαμε όλοι να κάνουμε νέα κατανομή και πήγαν όλα πίσω. Πιστεύω ότι, μέχρι η, μέσα στο Δεκέμβριο, θα πληρωθεί και το δεκαοκτώ.

Μελάς: Κοίταξε. Θα σου στείλω λίγο, το τηλέφωνό του.

Αραμπατζή: «Ναι, στείλ’ το μου.»

Μελάς: «Να του πεις για όλο αυτό το μπούλινγκ.»

Αραμπατζή: «Ωραία.»

Στη συνέχεια ακούγεται να λένε:

Μελάς: «Πες.»

Αραμπατζή: «Έχω δύο θέματα… πάμε στα επείγοντα.»

Αραμπατζή: «Πότε θα τον πληρώσεις;»

Μελάς: «Τέλη Σεπτέμβρη θα βγει… μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει.»

Αραμπατζή: «Σίγουρα έτσι;»

Μελάς: «Ναι, ναι.»

Αραμπατζή: «Ήρθε κάποιος από εεε από καραμανλικό στέλεχος, να μας πει “βοηθήστε τον…”»

Μελάς: «Έλααα…»

Ο έλεγχος για τις 21 Σεπτεμβρίου

Αραμπατζή: «Έχουν έλεγχο στις 21 Σεπτεμβρίου… τι μπορούμε να κάνουμε;»

Μελάς: «Θα σου στείλω τα ΑΦΜ…»

Αραμπατζή: «Να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;»

Μελάς: «Ναι, γίνεται.»

Αραμπατζή: «Σου έχω στείλει τα στοιχεία.»

Μελάς: «Θα πάρω τη Θεσσαλονίκη.»

Οι βοσκότοποι

Αραμπατζή: «Έρχεσαι στο υπουργείο και δεν έχεις έρθει.»

Μελάς: «Ήμασταν τρεισήμισι ώρες σε σύσκεψη…»

Αραμπατζή: «Τι λέγατε;»

Μελάς: «Για την κατανομή των βοσκοτόπων… δεν καταλήξαμε.»

Αραμπατζή: «Επηρεάζει και τις Σέρρες;»

Μελάς: «Το κομβικό είναι η Κρήτη… πρέπει να παρθεί απόφαση.»

Αραμπατζή: «Ζυμώσεις δηλαδή.»

Μελάς: «Ναι.».