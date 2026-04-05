200 χρόνια από την Έξοδο – Στο Μεσολόγγι Κ. Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10:00 και τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, με τιμώμενη χώρα τη Γαλλία.

Στις εκδηλώσεις παρίσττανται επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελείται πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 εψάλη δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.





Στις 11:00 θα ξεκινήσει πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας.