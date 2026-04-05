Απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες βράδυ στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για απόπειρα ληστείας σε κατοικία, η οποία έγινε αντιληπτή.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, οι δράστες φέρονται να πυροβόλησαν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τραυματισμούς.

Το συμβάν κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΟΠΚΕ, οι οποίες πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 2 εκ των φερόμενων δραστών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση μέχρι αυτή την ώρα.

πηγή thermonews.gr