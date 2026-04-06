Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στη δωρεάν πασχαλινή δράση για παιδιά ΑμεΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου η «Δωρεάν Πασχαλινή Δράση για Παιδιά ΑμεΑ», μια πρωτοβουλία με έντονο συμβολικό και κοινωνικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στη συμπερίληψη, τη δημιουργικότητα και τη χαρά των παιδιών.

Η δράση διοργανώθηκε από τον Όμιλο Special Edu, σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Εν Λόγω και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Special Kids, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό.

Μια ασφαλή, χαρούμενη και δημιουργική εμπειρία, ενισχύοντας παράλληλα το μήνυμα της αποδοχής και της ισότητας.

Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε δραστηριότητες όπως η κατασκευή λαμπάδας και διάφορες άλλες πασχαλινές κατασκευές, μέσα σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, γεμάτο φροντίδα και θετική ενέργεια. Ιδιαίτερη ήταν η συγκίνηση καθώς όλα τα παιδιά αποχώρησαν με τις δικές τους δημιουργίες, χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις.

Παράλληλα, οι συνοδοί και οι γονείς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν φιλόξενο χώρο, με μικρές παροχές που στόχο είχαν να κάνουν την εμπειρία ευχάριστη για όλη την οικογένεια.

Η μεγάλη ανταπόκριση και η ενεργή συμμετοχή επιβεβαιώνουν την ανάγκη για περισσότερες αντίστοιχες δράσεις που προάγουν τη συμπερίληψη και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Η επιτυχία της δράσης αποτελεί για εμάς δέσμευση για τη συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών με επίκεντρο το παιδί και την αποδοχή της διαφορετικότητας.