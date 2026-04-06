Κώστας Πελετίδης: Επισκέψεις σε ιδρύματα της πόλης για το Πάσχα

Το πρόγραμμα των επισκέψεων
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί αύριο Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου, ιδρύματα της πόλης, για να ανταλλάξει ευχές για το Πάσχα, με τους φιλοξενούμενους, τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι το εξής:
-10:00 ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ (Πλ. Παντοκράτορος)
-10:30 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ (Κορύλλων 2)
-11:00 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ (Κων/νου Παλαιολόγου 29)
-11:30 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
-12:15 ΜΕΡΙΜΝΑ (Άλσος Γηροκομείου)
-13:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Π. Κωνσταντοπούλου 11)
-13:15 ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Αγίας Σκέπης 3).
