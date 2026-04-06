Μην ψάχνεις, βρες στο
Κώστας Πελετίδης: Επισκέψεις σε ιδρύματα της πόλης για το Πάσχα

Επίσκεψη σε ιδρύματα της πόλης θα πραγματοποιήσει αύριο Μ. Τρίτη 7 Απριλίου ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.
 
 Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί αύριο Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου, ιδρύματα της πόλης, για να ανταλλάξει ευχές για το Πάσχα, με τους φιλοξενούμενους, τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι το εξής:

-10:00 ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ (Πλ. Παντοκράτορος)
-10:30 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ (Κορύλλων 2)
-11:00 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ (Κων/νου Παλαιολόγου 29)
-11:30 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
-12:15 ΜΕΡΙΜΝΑ (Άλσος Γηροκομείου)
-13:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Π. Κωνσταντοπούλου 11)
-13:15 ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Αγίας Σκέπης 3).

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώστας Πελετίδης Δήμος Πατρέων
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03ce\u03c3\u03c4\u03b1\u03c2 \u03a0\u03b5\u03bb\u03b5\u03c4\u03af\u03b4\u03b7\u03c2"," \u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ad\u03c9\u03bd"]
