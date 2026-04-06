Πάτρα: Συλλήψεις σε μαγαζιά για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), διότι σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσαν ως νόμιμος εκπρόσωπος και προσωρινά υπεύθυνη αντίστοιχα, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας θέσει

σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, καθ’ υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περίοικων.



Σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 32 εκατοστών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό

έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο, αναφέρει η αστυνομία.