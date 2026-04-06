Επιμελητήριο Αχαΐας: Agro Food & Drink Patras Expo 2026 - Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του να συμμετάσχουν στην έκθεση Agro Food & Drink Patras Expo 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026 στο Παλιό Λιμάνι Πάτρας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίοτ Αχαΐας , η έκθεση αποτελεί ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για παραγωγούς, μεταποιητές, προμηθευτές και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προβολή των τοπικών προϊόντων σε ένα δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Πού να βρείτε όλες τις πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για:

 τους τομείς συμμετοχής

 τις παροχές και τα μεγέθη περιπτέρων

 το κόστος συμμετοχής

 τις παράλληλες δράσεις και τις B2B συναντήσεις

μέσα από το αναλυτικό φυλλάδιο της έκθεσης, το οποίο είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση και λήψη.

Παράλληλα, έχει αναρτηθεί και το σχεδιάγραμμα του εκθεσιακού χώρου, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν πλήρη εικόνα της διάταξης και των διαθέσιμων θέσεων περιπτέρων.

Κάλεσμα συμμετοχής

Εάν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, της αγροδιατροφής, της εστίασης, του τουρισμού ή της υποστήριξης παραγωγής (εξοπλισμός, συσκευασία, αγροτεχνολογία), η συμμετοχή σας στην έκθεση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για:

 προβολή προϊόντων και υπηρεσιών

 ανάπτυξη νέων συνεργασιών

 διείσδυση σε νέες αγορές

 ενίσχυση της παρουσίας σας στον κλάδο

Δηλώσεις συμμετοχής

Παρακαλούμε για την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή δήλωσης συμμετοχής έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Σας καλούμε, λοιπόν, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να γίνετε μέρος μιας νέας δυναμικής πρωτοβουλίας για την προβολή και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site της έκθεσης https://agrofooddrinkexpo.gr/ ή επικοινωνήστε απευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία PRO-EXPO: κα. Γεωργία Τσιλιμίγκρα, Ελ. Βενιζέλου 131Α, Αθήνα, Τ.Κ. 142 31, τηλ.: 210 2232441,e-mail: [email protected]