Πάτρα: Πότε και πού έχει Λαϊκή την Μεγάλη Εβδομάδα- Ποια προϊόντα έχουν πάρει την ανηφόρα

Με διστακτικούς καταναλωτές και μειωμένη κίνηση υποδέχονται τις ημέρες του Πάσχα, οι λαϊκές αγορές της Πάτρας.

Παρά το γεγονός ότι η περίοδος πριν από την Ανάσταση παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένη ζήτηση σε είδη διατροφής, η εικόνα φέτος παραμένει υποτονική. Οι καταναλωτές κινούνται με μέτρο, επιλέγουν με προσοχή και αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές.

Παράλληλα, η άνοδος του κόστους ενέργειας και καυσίμων επιβαρύνει σημαντικά τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα οι τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα να έχουν εκτιναχθεί, «όπως για παράδειγμα οι ντομάτες που έχουν φτάσει μέχρι και 4 ευρώ το κιλό, οι μελιτζάνες, οι πιπεριές», αναφέρει ενδεικτικά στο thebest.gr ο Θανάσης Γκοτσούλιας, αντιπρόεδρος του σωματείου των λαϊκών αγορών της Πάτρας, «ενώ στα υπόλοιπα προϊόντα οι τιμές κινούνται ακόμα είναι σε λογικά πλαίσια».

Πότε και πού έχει λαϊκή την Μεγάλη Εβδομάδα

Κανονικά λειτουργούν οι λαϊκές αγορές της Πάτρας καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα για το πασχαλινό τραπέζι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μεγάλη Τρίτη: Αγία Παρασκευή (Ταμπάχανα), Νέος Δρόμος (οδός Θερμοπυλών), Ρίο (οδός Σώμερσετ) και Αγ. Ιωάννου Πράτσικα

Μεγάλη Τετάρτη: Σκαγιοπούλειο (οδός Θεμιστοκλέους) και Ψαροφάι

Μεγάλη Πέμπτη: Αγία Σοφία, Δεμένικα και Ζαρουχλέικα

Μεγάλη Παρασκευή: Προσφυγικά (οδός Σμύρνης) και Παραλία Πατρών

Μεγάλο Σάββατο: Αγίου Νικολάου, Ταραμπούρα και Αγυιά