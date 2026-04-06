Η Έξοδος «απογείωσε» το Μεσολόγγι - «Η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία» λέει στο thebest.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Πετρόπουλος

Η ιστορική επέτειος ανέδειξε τη δυναμική της πόλης

Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο και μαζική συμμετοχή κόσμου από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι εκδηλώσεις τιμής για τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Η ιστορική επέτειος ανέδειξε τη δυναμική της πόλης να υποδεχθεί επισκέπτες, ενώ σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δημήτρη Πετρόπουλο, αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης αναπτυξιακής πορείας για ολόκληρο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. «Η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία» επισημαίνει στο thebest.gr ο κ. Πετρόπουλος. «Είχε πάρα πολύ κόσμο, τόσο αυτοί που συμμετείχαν στην πομπή αλλά και επισκέπτες που κάπου έμαθαν, κάπου άκουσαν ή είχαν ξαναέρθει για να δουν την πομπή. Ευτυχώς και ο καιρός ήταν σύμμαχός μας και βοήθησε κι αυτός. Υπήρξαν επισκέπτες από όλη τη χώρα, αλλά και αντιπροσωπίες από το εξωτερικό, από πρεσβείες σχεδόν απ' όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και από το Κάνσας και τον Καναδά. Μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια της Εξόδου είχαν συμμετάσχει και πολίτες από άλλες χώρες, οπότε ήρθαν εκπρόσωποί τους, γιατί κάποιος δικός τους είχε λάβει μέρος στην προετοιμασία μέχρι και την Έξοδο».

Πέρα από τον συμβολισμό της επετείου, η δημοτική αρχή έχει θέσει ξεκάθαρο αναπτυξιακό στόχο. «Δεν είναι εύκολο να υπάρξει άμεση ανάπτυξη στον τουρισμό. Ο Δήμαρχος εξ αρχής είχε θέσει ότι πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να τιμήσουμε την Έξοδο, αλλά όλο αυτό κάπως θα πρέπει να το κεφαλαιοποιήσουμε» λέει ο κ. Πετρόπουλος, «με την έννοια ότι θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για τη "σύγχρονη Έξοδο του Μεσολογγίου", όπως λέει ο Δήμαρχος. Η πόλη αλλάζει και το βλέπουν όλοι όσοι έρχονται, αλλά και όσοι είμαστε εδώ, από άποψη υποδομών, εκσυγχρονισμού και φιλοξενίας. Κινούμαστε στο να είμαστε μια πόλη που να μπορεί να δώσει όμορφες εμπειρίες στους επισκέπτες, και όταν φεύγουν να μπορούν να τις μεταδώσουν, ώστε σιγά σιγά να αποκτήσει η πόλη μια καλή φήμη». Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια της τουριστικής ανάπτυξης του Μεσολογγίου, η έλλειψη καταλυμάτων, φαίνεται να αντιμετωπίζεται σταδιακά. «Στοχεύουμε στην αύξηση της επισκεψιμότητας και ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα για το Μεσολόγγι, τα καταλύματα, έχει αρχίσει να λύνεται. Φέτος έγιναν τέσσερα μικρά ξενοδοχεία και μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν ακόμα τρία. Με την ανάπτυξη που έχει η Ναύπακτος, με το Αγρίνιο που πλέον είναι μια σύγχρονη πόλη, αλλά και το Ξηρόμερο, θέλουμε όλοι μαζί να συντελέσουμε στη συνολική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας».

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν εδώ. Όπως τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, «οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους. Προσπαθούμε να δώσουμε μια αίσθηση εξωστρέφειας της πόλης, γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε να έρθει κόσμος να επισκεφτεί την πόλη μας, αλλά και τον νομό μας».