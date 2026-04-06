Δίκη για τα Τέμπη: "Δύο από τους πιο σημαντικούς μάρτυρες στο τρένο δεν κλήθηκαν ποτέ για κατάθεση"

-Διακοπή για μισή ώρα

-«Ήταν από τους πιο σημαντικούς μάρτυρες στο τρένο, δεν κλήθηκαν ποτέ»



Ο δικηγόρος των επιβατών Τάσου Αμπατζίδη και Στάθη Καρρά, που κάθονταν μαζί με τη Μάρθη Ψαροπούλου και τη Φραντζέσκα Μπεζα, δήλωσε:

«Έπρεπε να σκαρφαλώσουν να ανέβουν και να σώσουν κόσμο και τα δύο παιδιά ήταν από τους πιο σημαντικούς μάρτυρες στο τρένο, δεν κλήθηκαν ποτέ, κανείς δεν τους κάλεσε, ειδικά οι μαρτυρικές τους καταθέσεις είναι πολύ σημαντικές. Όταν ήρθαν οι διασώστες είδαν τα παιδιά να σώζουν άλλους ανθρώπους».

-Κωνσταντοπούλου: Είναι βαρύτατα παραβιαστικό το φακέλωμα των συγγενών



Απευθυνόμενη στην έδρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Έχω συγκεκριμένους πολίτες που επιχείρησαν να μπουν και δεν επιτράπηκε. Στους συγγενείς λαμβάνονται στοιχεία κατά την προσέλευσή τους. Είναι βαρύτατα παραβιαστικό το φακέλωμα των συγγενών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Πολλοί εξ αυτών των αστυνομικών διαδραμάτισαν ρόλο στο μπάζωμα. Εφόσον ήταν παρόντες είναι και μάρτυρες, ενδεχομένως και ελεγχόμενοι. Στην προηγούμενη δικάσιμο ασκήθηκε βία σε συγγενείς. Ως συνήγορος από την πρώτη στιγμή εμποδίστηκα να ασκήσω τα καθήκοντά μου από αστυνομικούς που ζήτησα τα στοιχεία τους και δεν τα έλαβα. Έδωσα τη θέση μου στους συνηγόρους που ήθελαν να προηγηθούν και σε αυτές τις 3,5 ώρες μέσω των σόσιαλ μίντια με καθυβρίζουν ο πρόεδρος της ένωσης δικαστών και εισαγγελέων και ο αδερφός του, μαζί με κυβερνητικούς παράγοντες. Υπερασπίζομαι από την πρώτη στιγμή τρεις οικογένειες θυμάτων έχοντας αφιερώσει χιλιάδες ώρες στην υπόθεση, που είναι μακριά από την εξιχνίασή της. Στοιχεία βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Πρέπει να μεταδίδεται ζωντανά η δίκη για να μην γίνει μπάζωμα στη διαδικασία. Είναι προκλητική και πρωτόγνωρη η παρουσία της αστυνομίας. Κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της άσκησης του λειτουργήματός μου θα καταγγέλλεται αρμοδίως στα διεθνή όργανα. Αυτά που γίνονται στη δίκη είναι πρωτοφανή.

Έρχομαι τώρα στις δηλώσεις που θα ήθελα να καταχωριστούν στα πρακτικά. Εκκρεμεί και οπωσδήποτε καθίσταται φανερό γιατί είναι αναγκαίο το αίτημα για τη μαγνητοσκόπηση και μετάδοση της δίκης. Μας γνωστοποίησε η κα εισαγγελέας, με την υποβολή του αιτήματος, την αντίρρησή της. Μας είπε ότι επιτρέπεται όταν συμφωνούν οι διάδικοι και ο εισαγγελέας. Θεωρώ εξαιρετικά ανησυχητική τη δήλωση της εισαγγελέως που δεν συμφωνεί. Οι αρχικώς υπεύθυνη της Εισαγγελίας υπέστη την εξαφάνιση αρχικά και εν συνεχεία τον θάνατο του γιου της. Μια τέτοια πρόταση εξυπηρετεί εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν την έλλειψη ενημέρωσης. Να επισημάνω ότι δεν έχουμε πάρει απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και τα ζητάμε. Παραποιήθηκαν τα όσα ειπώθηκαν ενώπιόν σας. Είναι υποχρέωση του δικαστηρίου να παρέχει αυτά τα πρακτικά. Επιπλέον, είναι υποχρέωση του δικαστηρίου να μας χορηγήσει τα έγγραφα που προσκομίστηκαν από τους κατηγορούμενους. Μας είπαν ότι δεν θα μπορέσουμε να τα λάβουμε. Πρέπει να μας ενημερώσετε για το πότε θα τα λάβετε.

Σήμερα βλέπω τρεις κατηγορουμένους εδώ. Πρέπει να γίνει εκφώνηση των ονομάτων τους, ώστε να ξέρουμε ποια παρίστανται και πώς. Θα ζητήσουμε την αυτοπρόσωπη παράσταση όλων των κατηγορουμένων για να είναι στη διάθεση του δικαστηρίου και για να παράσχουν διευκρινίσεις. Είναι μια δίκη που έχει επηρεάσει όλη την κοινωνία και είναι ηθική υποχρέωσή τους να είναι παρόντες. Για την ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας πρέπει να υποβληθούν σε ερωτήσεις και να δώσουν στοιχεία».

-Πότε οι επόμενες συνεδριάσεις



Το δικαστήριο θα συνεχιστεί εκ νέου στις 27 και 28 Απριλίου, Δευτέρα και Τρίτη. Οι υπόλοιπες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σήμερα, τις επόμενες ώρες.

Η σημερινή διαδικασία συνεχίζεται.

-Τραυματίες δια των δικηγόρων τους επισημαίνουν ότι δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στο πλαίσιο της υποστήριξης της κατηγορίας παρότι αναφέρονται ως τραυματίες στο κατηγορητήριο.

-Σε διακοπή η δίκη



Η έδρα διακόπτει για λίγα λεπτά για να εξεταστεί ένα email.

-«Η εντολέας μου έχει χρειαστεί 28 επεμβάσεις»



Στην κατάσταση της Ντίνας Μαγδαλιανίδη αναφέρθηκε ο συνήγορός της:

«Η εντολέας μου έχει χρειαστεί 28 επεμβάσεις και έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%».

-Το αίτημα Παπαδόπουλου



Αίτημα προς την έδρα από τον δικηγόρο Όθωνα Παπαδόπουλο, να φύγει η κορδέλα και να έρθουν οι συγγενείς πιο μπροστά εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις.

Η εισαγγελέας ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα και η αστυνομία αφαίρεσε την κορδέλα.

-Δικηγόρος πατέρας Γεράσιμου: «Το έγκλημα των Τεμπών δεν είναι ένα ανθρώπινο λάθος»



«Ο Γεράσιμος θα ήθελε να ήταν όρθιος και να μιλήσει. Πέρασαν 3 χρόνια και δεν φαίνεται ακόμα η ανάσταση, μιας και είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το έγκλημα των Τεμπών δεν είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Ο Γεράσιμος δεν είναι ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας. Έχουμε ένα έγκλημα που αφήνει πίσω συνέπειες», είπε προς την έδρα ο δικηγόρος του πατέρα του Γεράσιμου.

-Οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης καθηκόντων καταγγέλλει η Κωνσταντοπούλου



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης των καθηκόντων της και να δηλώνει ότι θα προσφύγει σε διεθνείς οργανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί «οικτρή δοκιμασία» για τις οικογένειες των θυμάτων και τους επιζώντες, κάνοντας λόγο για σοβαρές παραβιάσεις των αρχών της δίκαιης δίκης. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στην πρόσβαση πολιτών στην αίθουσα, έντονη αστυνομική παρουσία και περιστατικά βίας, τα οποία -κατά την ίδια- συνθέτουν μια εικόνα που πλήττει το κράτος δικαίου.

-«Μπορεί τα θύματα να μην είναι 57»



Δικηγόρος οικογένειας Γεράσιμου προς έδρα: «Επί τρία χρόνια ακούμε για 57 θύματα. Μπορεί να μην είναι 57. Η κατάσταση του Γεράσιμου χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως εξαιρετικά κρίσιμη».

-Με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα, Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.



Όπως διευκρινίζεται στη νέα διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, στην αίθουσα σήμερα θα εισέλθουν πρώτα οι υποστηρίζοντες την κατηγορία με αύξοντα αριθμό 98 και εντεύθεν, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο με την διευκρίνηση πως 32 άτομα έχουν ήδη προβεί στη σχετική δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου.