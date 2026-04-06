Δίκη Τεμπών: Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των νομιμοποιήσεων

36 οι κατηγορούμενοι, για ποια αδικήματα δικάζονται
Με την διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Όπως διευκρινίζεται στη νέα διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, στην αίθουσα σήμερα θα εισέλθουν πρώτα οι υποστηρίζοντες την κατηγορία με αύξοντα αριθμό 98 και εντεύθεν, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο με την διευκρίνηση πως 32 άτομα έχουν ήδη προβεί στη σχετική δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου.
Στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με την διάταξη θα προσέλθουν οι λοιποί μάρτυρες που έχουν κληθεί και επιθυμούν να προβούν στη σχετική δήλωση, και τέλος οι παθόντες που, καίτοι δεν έχουν κληθεί, αναφέρονται στο κατηγορητήριο και επιθυμούν να δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας.
Φωτογραφίες έξω το δικαστήριο στο «Γαιόπολις»
Ο αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 36 και τα βασικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι κατά περίπτωση το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.
Ανοιχτό το ζήτημα της τηλεοπτικής μετάδοσης
Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, η συνήγορος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης, ώστε να ακουστούν όλες οι πλευρές.
Ψαρόπουλος: Υπάρχει σημαντικό υλικό που έχει να κάνει κυρίως με την ιστορία του μπαζώματος
Κωνσταντοπούλου: Τρίτη ημέρα απόπειρας διεξαγωγής της δίκης
Στέλλα Βαλάνη (δικηγόρος Τιλκερίδη): Οι γονείς είναι πολύ λογικό να είναι αγανακτισμένοι
Κανείς συγγενής σήμερα στο δικαστήριο
Άδειο από συγγενείς το δικαστήριο, τρεις κατηγορούμενοι είναι παρόντες. Ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας
«Ο Γεράσιμος δεν έχει ανακτήσει συνείδηση, έχει υποστεί την πιο σοβαρή βλάβη»
Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, συνήγορος οικογένειας του Γερασιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι, κατά τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας είπε: «Ακούμε τρία χρόνια 57, 57, 57, μπορεί να μην 57 ο αριθμός των θυμάτων. Έχει υποστεί την πιο σοβαρή βλάβη, δεν έχει ανακτήσει συνείδηση η νοσηλεία θεωρείται μακροχρόνια».
Χαράλαμπος Σεβαστίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη
«Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου στοχοποιεί όσους θεωρεί ότι είναι αντίθετοι με το δικό της αφήγημα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χαράλαμπος Σεβαστίδης και σημείωσε πως δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη.
«Η κ. Κωνσταντοπούλου και κάποιοι δικηγόροι και συγγενείς δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη» είπε σε συνέντευξή του στο Ertnews ενώ διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει καμία κόντρα με κανέναν δικηγόρο ή την κα Κωνσταντοπούλου». Όπως αποκάλυψε, «ζητήσαμε το καλοκαίρι του 2025 να ληφθούν μέτρα από την Πολιτεία», ασκώντας κριτική για τη μέχρι τώρα στάση του υπουργείου και των Δικηγορικών Συλλόγων και τονίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων.
Παράλληλα, έκανε λόγο για «συμπεριφορές μικρής μερίδας δικηγόρων που στοχοποιούν πρόσωπα και επιχειρούν να δώσουν πολιτική διάσταση σε μια δίκη», σημειώνοντας ότι «έχουμε φτάσει σε σημείο κάποιοι δικηγόροι να μην θέλουν να ξεκινήσει ή να προχωρήσει η διαδικασία», φέρνοντας ως παράδειγμα υπόθεση που «τινάχτηκε στον αέρα μετά από μήνες διαδικασίας». Όπως υπογράμμισε, «η δίκη είναι συγκρουσιακή διαδικασία, όμως δεν μπορεί να εκτροχιάζεται από ακραίες συμπεριφορές», επισημαίνοντας ότι η ένταση δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά γίνεται προβληματική όταν ξεπερνά τα όρια.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θεσμικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι «στην Ελλάδα ο δικαστής είναι απροστάτευτος, δεν μπορεί να επιβάλει άμεσα αποτελεσματικές κυρώσεις», ενώ πρότεινε ότι «ζητάμε να μπορεί το δικαστήριο, σε ακραίες περιπτώσεις, να αποβάλει δικηγόρο από τη διαδικασία». Παράλληλα, χαρακτήρισε «χυδαίες επιθέσεις και ψευδείς ισχυρισμούς περί συναλλαγών και παρεμβάσεων» όσα διακινούνται σε βάρος δικαστικών λειτουργών, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι «αβάσιμα».
Κλείνοντας, τόνισε ότι «το πρόβλημα δεν αφορά ένα πρόσωπο, αλλά τη λειτουργία της Δικαιοσύνης» και σημείωσε πως «οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν το πρόβλημα και να εξετάζουν νομοθετικές παρεμβάσεις».
