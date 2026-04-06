Δίκη Τεμπών: Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των νομιμοποιήσεων

Με την διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως διευκρινίζεται στη νέα διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, στην αίθουσα σήμερα θα εισέλθουν πρώτα οι υποστηρίζοντες την κατηγορία με αύξοντα αριθμό 98 και εντεύθεν, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο με την διευκρίνηση πως 32 άτομα έχουν ήδη προβεί στη σχετική δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου. Στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με την διάταξη θα προσέλθουν οι λοιποί μάρτυρες που έχουν κληθεί και επιθυμούν να προβούν στη σχετική δήλωση, και τέλος οι παθόντες που, καίτοι δεν έχουν κληθεί, αναφέρονται στο κατηγορητήριο και επιθυμούν να δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας.

36 οι κατηγορούμενοι, για ποια αδικήματα δικάζονται Ο αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 36 και τα βασικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι κατά περίπτωση το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Ανοιχτό το ζήτημα της τηλεοπτικής μετάδοσης Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, η συνήγορος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης, ώστε να ακουστούν όλες οι πλευρές.

Ψαρόπουλος: Υπάρχει σημαντικό υλικό που έχει να κάνει κυρίως με την ιστορία του μπαζώματος

Κωνσταντοπούλου: Τρίτη ημέρα απόπειρας διεξαγωγής της δίκης

Στέλλα Βαλάνη (δικηγόρος Τιλκερίδη): Οι γονείς είναι πολύ λογικό να είναι αγανακτισμένοι

Κανείς συγγενής σήμερα στο δικαστήριο Άδειο από συγγενείς το δικαστήριο, τρεις κατηγορούμενοι είναι παρόντες. Ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας

«Ο Γεράσιμος δεν έχει ανακτήσει συνείδηση, έχει υποστεί την πιο σοβαρή βλάβη» Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, συνήγορος οικογένειας του Γερασιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι, κατά τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας είπε: «Ακούμε τρία χρόνια 57, 57, 57, μπορεί να μην 57 ο αριθμός των θυμάτων. Έχει υποστεί την πιο σοβαρή βλάβη, δεν έχει ανακτήσει συνείδηση η νοσηλεία θεωρείται μακροχρόνια».