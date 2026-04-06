Πάτρα: Έξι νεφρικές μεταμοσχεύσεις μέσα σε έναν μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Σε σταθερά ανοδική τροχιά βρίσκεται το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες και ενισχύοντας τη θέση του στον εθνικό χάρτη των μεταμοσχεύσεων.

Μόνο τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν έξι μεταμοσχεύσεις νεφρού, εκ των οποίων οι πέντε προήλθαν από πτωματικούς δότες και μία από ζώντα δότη. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η περίπτωση μιας 70χρονης μητέρας από την Καλαμάτα, η οποία δώρισε νεφρό στον 52χρονο γιο της, που αντιμετώπιζε χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση για χρόνια.

Καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή αυτή πορεία διαδραματίζει η εξειδικευμένη και άρτια συντονισμένη επιστημονική ομάδα του νοσοκομείου. Επικεφαλής είναι ο επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής Νικόλαος Καρύδης, η παρουσία του οποίου τα τελευταία χρόνια έχει δώσει νέα δυναμική στο μεταμοσχευτικό έργο της περιοχής. Σημαντική ενίσχυση αποτέλεσε και η ένταξη του επίκουρου καθηγητή Ιωάννη Κωστάκη.

Στις επεμβάσεις συνέβαλε ομάδα αναισθησιολόγων, ενώ τη μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών, που εξελίσσεται ομαλά, έχει αναλάβει η Νεφρολογική Κλινική με επικεφαλής τον καθηγητή Ευάγγελο Παπαχρήστου και τους συνεργάτες του. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των νοσηλευτών-συντονιστών μεταμοσχεύσεων.

Όπως έχει επισημάνει ο κ. Καρύδης, η πρόοδος που έχει σημειωθεί οφείλεται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικοτήτων, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε στην ιστορία του μεταμοσχευτικού κέντρου, το οποίο λειτουργεί από το 1997, τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΜ.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν και οι μαρτυρίες ληπτών, όπως της Κατερίνας Βέρρα, η οποία μετά από χρόνια νεφρικής ανεπάρκειας έλαβε μόσχευμα από τους γονείς της. Η ίδια μιλά για μια «δεύτερη ζωή», αναδεικνύοντας τη σημασία της δωρεάς οργάνων και την αξία της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Η πορεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών επιβεβαιώνει ότι η επιστημονική γνώση, η οργάνωση και η συνεργασία μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ελπίδα και ζωή σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη.

Πηγή: Εφημερίδα Πελοπόννησος