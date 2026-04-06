Δ. Μιχαηλίδου: Σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες

Για την κοινωνική αντιπαροχή και τις πρώτες κοινωνικές κατοικίες, για το νέο «Ανακαινίζω–Νοικιάζω» με έμφαση στη χρηματοδότηση της ανακαίνισης ιδιοκατοικούμενων κατοικιών, αλλά και για την επέκταση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενη στην κοινωνική κατοικία, η υπουργός παρουσίασε την κοινωνική αντιπαροχή ως ένα εργαλείο που αξιοποιεί αδρανή δημόσια ακίνητα και τα μετατρέπει σε νέες κατοικίες με κοινωνικό σκοπό. Όπως σημείωσε, έρχονται οι πρώτες δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την ενεργοποίηση του θεσμού: Η πρώτη αφορά τους όρους της κοινωνικής αντιπαροχής, από τη διαδικασία έως τα ανταλλάγματα, και η δεύτερη τα πρώτα ακίνητα στα οποία θα αναπτυχθούν οι κοινωνικές κατοικίες. Σε αυτά τα πρώτα σημεία περιλαμβάνονται ακίνητα σε διαφορετικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Παιανία, η Λάρισα, η Καλαμάτα και ο Πύργος. Σύμφωνα με την υπουργό, ο στόχος είναι τριπλός: Να αυξηθεί το συνολικό απόθεμα κατοικιών, να ενισχυθεί η κοινωνική στέγαση και να ενεργοποιηθεί δημόσια περιουσία που μέχρι σήμερα παρέμενε ανενεργή.

Για το νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι το πρόγραμμα προβλέπει σημαντικά αυξημένη χρηματοδότηση. Ενώ σήμερα η ενίσχυση φτάνει έως τις 8.000 ευρώ, με το νέο πρόγραμμα θα ανέρχεται έως τις 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φθάνοντας έτσι έως τις 46.000 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια. Για πρώτη φορά, μάλιστα, η Πολιτεία χρηματοδοτεί την ανακαίνιση ιδιοκατοικούμενων κατοικιών, ώστε οι κατοικίες στις οποίες ήδη μένουν πολίτες να γίνουν πιο βιώσιμες και λειτουργικές. Όπως επεσήμανε, αυτή η νέα κλίμακα ενίσχυσης διευρύνει ουσιαστικά το εύρος των παρεμβάσεων που μπορούν να γίνουν, ενώ στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά περισσότερες κλειστές κατοικίες και να αυξηθεί η διαθέσιμη προσφορά στέγης, μέσα από την αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος.

Στη συνέχεια, μίλησε για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», μία νέα κομβική πολιτική στήριξης της οικογένειας που το υπουργείο εφαρμόζει για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών ανοίγει μετά το Πάσχα, ενώ η νέα ΚΥΑ καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, τους όρους συμμετοχής των ωφελούμενων γονέων, αλλά και τους όρους συμμετοχής των επιμελητών και επιμελητριών για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

«Το πρόγραμμα φέρνει μία σημαντική καινοτομία: Αναγνωρίζουμε και θεσμοθετούμε κάτι που ήδη συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως φροντιστές όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες, με επίσημο τρόπο, εκπαίδευση και ασφάλιση. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για πρώτη φορά λαμβάνουμε κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες. Δηλαδή, μετατρέπουμε την άτυπη φροντίδα σε οργανωμένη στήριξη», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου.

Η υπουργός χαρακτήρισε τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» «μία ουσιαστική πολιτική που δίνει στους γονείς με βρέφη και νήπια μία αξιόπιστη λύση για την καθημερινή φροντίδα των παιδιών τους. Για πρώτη φορά, στηρίζουμε τη συμμετοχή με εισοδηματικά κριτήρια που βασίζονται στο ατομικό εισόδημα της μητέρας και είναι αισθητά πιο ελαστικά: Έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για δύο παιδιά. Το πολύ σημαντικό, όμως, είναι ότι καταργούμε πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω», ανέφερε.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, και σε 300 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, για εγγεγραμμένες άνεργες, αλλά και για φοιτήτριες και σπουδάστριες.