Πάσχα 2026: Ανεβάζει το θερμόμετρο στην αγορά το αρνί - Πού θα φτάσουν οι τιμές

Η έλλειψη ντόπιων αμνοεριφίων από την πασχαλινή αγορά λόγω και της θανάτωσης χιλιάδων ζώων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού δημιουργεί φόβους για αυξήσεις τιμών ενόψει της κορύφωσης της ζήτησης την Μεγάλη Εβδομάδα.

Ενδεικτική είναι η αποκαρδιωτική κατάσταση με τα αμνοερίφια στη Λέσβο λόγω της έξαρσης της ζωονόσου που στερεί από την πασχαλινή αγορά σημαντικό όγκο αρνιών και κατσικιών κλιμακώνοντας τα οικονομικά προβλήματα για τους τοπικούς παραγωγούς.

Tέτοια γεγονότα, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις που φέρνουν οι παρενέργειες από τον πόλεμο στο Ιράν ενθαρρύνουν τις εκτιμήσεις για υψηλότερες τιμές τις επόμενες ημέρες. Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές χονδρικής για τα εγχώρια αρνιά ξεπερνούν τα 12 ευρώ το κιλό. Σε ορισμένα καταστήματα στο λιανεμπόριο οι τιμές κινούνται ήδη 4-5 ευρώ υψηλότερα ενώ παράγοντες της κρεαταγοράς προβλέπουν ότι το αρνί θα φτάσει τα 19 – 20 ευρώ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο.

Επίσης, αν και οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τιμές σε αρνί και κατσίκι είναι συγκρατημένες συγκριτικά με άλλα τρόφιμα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ότι οι τιμές της κατηγορίας σημειώνουν αύξηση πάνω από 12% σε ετήσια βάση ήδη πριν τον πόλεμο.

Στη Βαρβάκειο, παραδοσιακά, ο εμπορικός κόσμος προσφέρει πιο ανταγωνιστικές τιμές και δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που έσπευσαν από την προηγούμενη εβδομάδα για τις προμήθειες του εορταστικού τραπεζικού. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη οι καταναλωτές σπεύδουν να προμηθευτούν αρνί και κατσίκι στην αγορά Καπάνι όπου οι τιμές κινούνται περίπου 2-2,5 ευρώ χαμηλότερα από τα συνοικιακά κρεοπωλεία.

Εντωμεταξύ, αυξημένο αναμένεται γενικότερα το κόστος για το φετινό τραπέζι του Πάσχα. Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας θα διαμορφωθεί στα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα, καταγράφοντας άνοδο από 14% έως και 20% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε 361,95 ευρώ.

Για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί στην αγορά, ειδικά στα καταστήματα τροφίμων. Μάλιστα χθες έπεσαν και τα πρώτα πρόστιμα για παραβάσεις του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

Σημειώνεται τέλος ότι τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη.