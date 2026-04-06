Το Artemis ΙΙ έφθασε στη Σελήνη, στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη- Έσπασε το ρεκόρ του Apollo 13- ΒΙΝΤΕΟ

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II έσπασαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που διένυσαν οι άνθρωποι από τη Γη κατά τη διάρκεια της πτήσης τους κοντά στη Σελήνη το βράδυ της Δευτέρας.

Λίγο πριν τις 9:00 μ.μ. ώρα Ελάδας, βρίσκονταν σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από τα 400.171 χιλιόμετρα που κάλυψε το πλήρωμα του Apollo 13 το 1970.

Αυτό ήταν ορατό στο space.com.

Γύρω στη 1:00 π.μ. τη Δευτέρα το πρωί, η διαστημική κάψουλα Orion θα βρίσκεται στο πιο μακρινό σημείο της από τη Γη, περίπου 406.800 χιλιόμετρα.

Το Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση προς τη Σελήνη από το 1972.

Η διαστημική κάψουλα Orion δεν θα προσγειωθεί στη Σελήνη, αλλά θα πετάξει γύρω από την αθέατη πλευρά μέσω μιας «ελεύθερης τροχιάς επιστροφής».

Η βαρύτητα της Σελήνης θα εκτοξεύσει αυτόματα την κάψουλα πίσω στη Γη.

Το πλήρωμα αποτελείται από τρεις Αμερικανούς και έναν Καναδό. Πρόκειται για τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen.

Η εκτόξευση έγινε από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ την Τετάρτη γύρω στις 6:35 μ.μ. τοπική ώρα (Πέμπτη 0:35 π.μ. ώρα Βελγίου).

Η αποστολή διαρκεί μέχρι τις 10 Απριλίου. Εκείνη την ημέρα, το Orion έχει κανονικά προγραμματιστεί να προσγειωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.