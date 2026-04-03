Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής «Δίνοντας Φωνή στα Συναισθήματα»

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΨΥΣΥΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΕ2 με τίτλο: «Υπηρεσίες Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών», Φ.Κ. 83955 της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών» (Κωδικός ΟΠΣ 6018935), που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, κα Ελένη Αλμπάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, διοργανώνει Πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου με τίτλο «Δίνοντας Φωνή στα Συναισθήματα».

Θα πραγματοποιηθούν 7 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών η καθεμία, οι οποίες θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα 12:00 με 14:00 μ.μ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες αναγνώρισης, κατανόησης και αυθεντικής έκφρασης των συναισθημάτων. Η ομάδα αποσκοπεί στην ενίσχυση της συναισθηματικής επίγνωσης και της αυτορρύθμισης, στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και στην προαγωγή πιο λειτουργικών διαπροσωπικών σχέσεων.

Η ομάδα θα λειτουργήσει σε ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο, όπου τα μέλη μπορούν να μοιραστούν, να επεξεργαστούν και αν ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης, μέσα από μια βιωματική διαδικασία. Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν.

Στόχοι της ομάδας είναι:

-Η αναγνώριση συναισθημάτων

-Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής μέσα στην ομάδα

-Η κατανόηση σύνδεσης σώματος-συναισθήματος

-Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυθεντικής έκφρασης

-Η ενδυνάμωση αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας.

Την ομάδα συντονίζουν:

η κα Ευστρατίου Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός

η κα Ουζούνη Μαριλένα, Ψυχολόγος

από το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.