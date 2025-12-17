Ποια είναι η ιδανική ποσότητα αυγών για πρωινό

Τα αυγά έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων τα τελευταία χρόνια λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε χοληστερόλη και των πιθανών επιπτώσεων στην καρδιαγγειακή υγεία.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το iefimerida.gr πρόσφατες μελέτες τα αναγνωρίζουν πλέον ως μια θρεπτική και ισορροπημένη τροφή, ιδανική για πρωινό, καθώς περιέχουν τις απαραίτητες πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα.

Η κατανάλωση αυγών το πρωί συμβάλλει στην αυξημένη αίσθηση κορεσμού και στην παροχή ενέργειας. Παράλληλα, βοηθούν στον έλεγχο του βάρους. Κάθε αυγό έχει περίπου 70 θερμίδες και είναι πλούσιο σε ασβέστιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη Β12 και βιταμίνη D.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μέτρια κατανάλωση, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, δεν είναι επιβλαβής για τους περισσότερους ανθρώπους.

Πώς επηρεάζει ο τρόπος παρασκευής των αυγών τη θρεπτική τους αξία

Η θρεπτική αξία των αυγών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο μαγειρέματος. Οι απλούστερες παρασκευές, όπως τα βραστά ή η ομελέτα χωρίς πρόσθετα λιπαρά, είναι γενικά πιο υγιεινές επιλογές. Αντίθετα, τα αυγά που τηγανίζονται έχουν πολλά λιπαρά και δεν θα πρέπει να καταναλώνονται συχνά.

Για ένα πιο πλήρες και υγιεινό πρωινό συνιστάται ο συνδυασμός αυγών με λαχανικά, ψωμί ολικής αλέσεως και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών.

Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ομελέτα με σπανάκι και κρεμμύδι για ένα πιάτο πλούσιο σε βιταμίνες. Ένα ποσέ αυγό με φρέσκια ντομάτα και αβοκάντο σε τοστ ολικής αλέσεως, ή μία ομελέτα από ασπράδια αυγών με πιπεριές και τυρί χαμηλών λιπαρών.