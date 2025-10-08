Η απόλυτη συνταγή αυγών μπένεντικτ από τον Gordon Ramsay

Η δεξιοτεχνία των αυγών μπένεντικτ του Gordon Ramsay, κρύβεται στην τέλεια αρμονία της πλούσιας σάλτσας Ολαντέζ, των ρευστών αυγών ποσέ και του τραγανού προσούτο πάρμα, όλα ισορροπημένα πάνω σε ζεστά αγγλικά μάφιν.

Αυτή η εκδοχή προσαρμόζει τη χαρακτηριστική μέθοδο του Gordon Ramsay, η οποία δίνει μία εκλεπτυσμένη πινελιά στο κλασικό πρωινό, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό καναδικό μπέικον με λεπτοκομμένο προσούτο πάρμα.

Το μυστικό πίσω από την επιτυχία αυτής της συνταγής έγκειται στον έλεγχο της θερμοκρασίας της σάλτσας Ολαντέζ και στην ακριβή χρονική διάρκεια των αυγών ποσέ. Η σάλτσα πρέπει να διατηρεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία χωρίς να “σπάσει”, ενώ τα αυγά χρειάζονται ακριβώς 3 λεπτά σε βραστό νερό για να επιτύχουν την ιδανική σύσταση – σφιχτά ασπράδια που περιβάλλουν κρόκους χρυσούς και ρευστούς.

Συνταγή για Αυγά μπένεντικτ του Gordon Ramsay

Η εκλεπτυσμένη εκδοχή του Gordon Ramsay για τα αυγά μπένεντικτ, περιλαμβάνει το πιο τραγανό προσούτο πάρμα. Δημιουργήστε το πιάτο με την τελειότητα και το στυλ ενός έμπειρου σεφ, μετατρέποντας ένα απλό πρωινό σε ένα εντυπωσιακό γεύμα.

Συστατικά

4 φρέσκα αυγά

4 αγγλικά μάφιν, κομμένα στη μέση

8 φέτες προσούτο πάρμα

4 κρόκοι αυγών (για την Ολαντέζ)

250γρ βούτυρο χωρίς αλάτι και λιπαρά

1 κουταλιά της σούπας λευκό ξίδι

2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού

1/4 κουταλάκι του γλυκού καγιέν

Αλάτι και λευκό πιπέρι

Φρέσκος μαϊντανός για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Γεμίστε ένα βαθύ σκεύος με νερό και προσθέστε λευκό ξίδι.

Σιγοβράστε στους 85°C.

Ετοιμάστε την Ολαντέζ χτυπώντας τους κρόκους αυγών με τον χυμό λεμονιού πάνω από μπεν-μαρί μέχρι να πήξει.

Σταδιακά προσθέστε το ζεστό αποβουτυρωμένο βούτυρο, χτυπώντας συνεχώς. Αλατίστε και προσθέστε καγιέν και λευκό πιπέρι.

Ψήστε τα μάφιν μέχρι να γίνουν χρυσαφένια.

Κάντε τα αυγά ποσέ δημιουργώντας έναν ήπιο αναδευτήρα στο νερό που σιγοβράζει και ρίχνοντάς τα μέσα ένα-ένα. Μαγειρέψτε τα για 3 λεπτά.

Σε κάθε μάφιν με προσούτο πάρμα, βάλτε ένα αυγό ποσέ και καλύψτε το με σάλτσα Ολαντέζ.

Γαρνίρετε με φρέσκο μαϊντανό.

Η χρήση θερμόμετρου κουζίνας βοηθά στη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του νερού για το ποσέ των αυγών και την παρασκευή της Ολαντέζ.

Τα φρέσκα αυγά είναι τα καλύτερα για ποσέ, καθώς κρατούν καλύτερα το σχήμα τους.

Η σάλτσα Ολαντέζ μπορεί να διατηρηθεί ζεστή σε θερμός ενώ ολοκληρώνετε τα υπόλοιπα συστατικά.

Αν η σάλτσα γίνει πολύ πυκνή , προσθέστε μερικές σταγόνες ζεστό νερό και ανακατέψτε.

Ετοιμάστε όλα τα υλικά εκ των προτέρων, καθώς ο χρόνος είναι κρίσιμος για να σερβίρετε όλα τα συστατικά στην ιδανική θερμοκρασία.