Γιορτινές αποδράσεις: Πέντε χωριά της Στερεάς Ελλάδας για μαγικά Χριστούγεννα

Καθώς πλησιάζει η περίοδος των Χριστουγέννων και οι γιορτές φωτίζουν σιγά-σιγά την ατμόσφαιρα, η επιθυμία για σύντομες χειμερινές αποδράσεις γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Τα ορεινά χωριά της Στερεάς Ελλάδας παραμένουν από τους πιο ζεστούς και αυθεντικούς προορισμούς: παραδοσιακοί ξενώνες, φιλόξενοι κάτοικοι, πιάτα που θυμίζουν ευρωπαϊκές κουζίνες και φύση που απογειώνει το γιορτινό κλίμα. Από τον Παρνασσό έως τα βουνά της Ευρυτανίας, επιλέξαμε πέντε χωριά που αποτελούν ιδανικές προτάσεις για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματικά χριστουγεννιάτικες στιγμές, κοντά στην Αθήνα και με άρωμα αυθεντικότητας. Αγόριανη

Η Αγόριανη, ή Επτάλοφος, απλώνεται στις πλαγιές του Παρνασσού, μόλις 25 χιλιόμετρα από την Αράχωβα. Περιτριγυρισμένη από έλατα και με τον χαρακτηριστικό καταρράκτη της να δίνει χειμωνιάτικη ζωντάνια στο τοπίο, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για γρήγορες εξορμήσεις. Η άμεση πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο και η ειδυλλιακή ατμόσφαιρα την καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ζήσουν γιορτές «βγαλμένες από καρτ ποστάλ».

Πολύδροσος

Η Πολύδροσος, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Παρνασσού, συνδυάζει τη ζωντανή πλατεία της με εξαιρετικές προτάσεις για καφέ και φαγητό. Η κοντινή Άνω Σουβάλα προσφέρει παραδοσιακές γεύσεις και αρχοντική φιλοξενία, ενώ για όσους θέλουν μια μικρή περιπέτεια, η διαδρομή προς την Παλαιοπαναγιά – γνωστή ως Μαυρομαντήλα – προσφέρει υπέροχη θέα δίπλα στις πηγές του Βοιωτικού Κηφισού. Δομνίστα – Ευρυτανία

Σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, ανάμεσα σε πυκνά ελατοδάση, βρίσκεται η Δομνίστα, ένας τόπος γεμάτος ιστορία και φυσική ομορφιά. Η πλατεία με τα πλατάνια, όπου ο Άρης Βελουχιώτης ανακοίνωσε την έναρξη του αντάρτικου, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και η κοντινή αρχαία Φαντινός προσθέτουν ενδιαφέρουσες στάσεις. Από εδώ ξεκινά και η διαδρομή προς το εντυπωσιακό φαράγγι «Πανταβρέχει», μια μοναδική εμπειρία για πιο τολμηρές εξορμήσεις. Κρίκελλο – Ευρυτανία

Το Κρίκελλο είναι από τα πρώτα χωριά της χώρας που «φοράει» τα χιόνια του κάθε χειμώνα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει βγει από χριστουγεννιάτικη ταινία. Η τεράστια πέτρινη πλατεία και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χτισμένη το 1903, καθορίζουν τον χαρακτήρα του χωριού, το οποίο είναι γεμάτο παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες. Είναι ο τέλειος προορισμός για όσους αναζητούν ηρεμία, ζεστασιά και γιορτινή ατμόσφαιρα μακριά από τη φασαρία της πόλης. Άνω Χώρα – Ορεινή Ναυπακτία