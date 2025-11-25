Πώς ψήνουμε κάστανα στον φούρνο χωρίς να στεγνώσουν

Τα 4 απλά βήματα
Τα κάστανα ευδοκιμούν σε όλη την Ελλάδα, από τη Μακεδονία έως την Κρήτη, με τη συγκομιδή τους να ξεκινά τον Οκτώβριο και να διαρκεί έως το τέλος Νοεμβρίου.
Αυτός ο μικρός αλλά θρεπτικός καρπός δεν εντυπωσιάζει μόνο με τη γλυκιά του γεύση, αλλά και με τα οφέλη του για τον οργανισμό, αφού είναι πλούσιος σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, βιταμίνες B και C, φυλλικό οξύ, σίδηρο, κάλιο και ασβέστιο. Παρακάτω εξηγούμε πώς να φτιάξετε κάστανα στον φούρνο χωρίς να στεγνώσουν.
Κάστανα στον φούρνο: βήμα προς βήμα
Το μυστικό για να μην στεγνώσουν τα κάστανα στο φούρνο είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C με αέρα.
2. Χαράζουμε τα κάστανα με ένα μικρό, κοφτερό μαχαίρι σχηματίζουμε έναν σταυρό. Έτσι θα ψηθούν πιο γρήγορα και δεν θα σκάσουν.
3. Τοποθετούμε τα κάστανα σε ταψάκι και προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας νερό. Το νερό θα βοηθήσει να μη στεγνώσουν κατά το ψήσιμο.
4. Ψήνουμε τα κάστανα για 25-30 λεπτά μέχρι να ανοίξει το κέλυφος και η σάρκα τους να πάρει ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα.
Κάστανα: Εναλλακτικοί τρόποι ψησίματος
Τα ψητά κάστανα είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να απολαύσετε τον καρπό του φθινοπώρου στο σπίτι. Αν θέλουμε να απολαύσουμε τα κάστανα με τον παραδοσιακό τρόπο, μπορούμε να τα ψήσουμε είτε στο τζάκι είτε στο γκριλ της κουζίνας.
Σε τζάκι, χαράζουμε τα κάστανα και τα τοποθετούμε σε ειδική σχάρα πάνω από τη θράκα, χωρίς φλόγα, γυρίζοντάς τα τακτικά ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα. Εναλλακτικά, μπορούμε να τα ψήσουμε σε γκριλιέρα για περίπου 20 λεπτά, γυρίζοντάς τα συχνά, μέχρι η σάρκα τους να πάρει ωραίο χρώμα και να παραμείνει ζουμερή.
Τα βραστά κάστανα, από την άλλη, μαγειρεύονται σε νερό για λίγα λεπτά και διατηρούν μια απαλή γλυκιά γεύση, ιδανική για όσους προτιμούν πιο ήπιο αποτέλεσμα.
