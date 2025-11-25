Πώς ψήνουμε κάστανα στον φούρνο χωρίς να στεγνώσουν

Τα κάστανα ευδοκιμούν σε όλη την Ελλάδα, από τη Μακεδονία έως την Κρήτη, με τη συγκομιδή τους να ξεκινά τον Οκτώβριο και να διαρκεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Αυτός ο μικρός αλλά θρεπτικός καρπός δεν εντυπωσιάζει μόνο με τη γλυκιά του γεύση, αλλά και με τα οφέλη του για τον οργανισμό, αφού είναι πλούσιος σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, βιταμίνες B και C, φυλλικό οξύ, σίδηρο, κάλιο και ασβέστιο. Παρακάτω εξηγούμε πώς να φτιάξετε κάστανα στον φούρνο χωρίς να στεγνώσουν.

Κάστανα στον φούρνο: βήμα προς βήμα

Το μυστικό για να μην στεγνώσουν τα κάστανα στο φούρνο είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C με αέρα.

2. Χαράζουμε τα κάστανα με ένα μικρό, κοφτερό μαχαίρι σχηματίζουμε έναν σταυρό. Έτσι θα ψηθούν πιο γρήγορα και δεν θα σκάσουν.

3. Τοποθετούμε τα κάστανα σε ταψάκι και προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας νερό. Το νερό θα βοηθήσει να μη στεγνώσουν κατά το ψήσιμο.

4. Ψήνουμε τα κάστανα για 25-30 λεπτά μέχρι να ανοίξει το κέλυφος και η σάρκα τους να πάρει ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα.