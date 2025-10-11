Καστοριά: Εκεί που η ιστορία καθρεφτίζεται στη λίμνη

Καστοριά - Από το μικρό καραβάκι του δήμου, με το λαιμό χωμένο στον γούνινο γιακά, την αντικρίζετε θαμπωμένοι. Αντικατοπτρίζεται αιώνες τώρα στον υδάτινο καθρέφτη της.

Το τοπίο, χαρακτηριστικό της Μακεδονίας – επιβλητικό, γοητευτικό. Με κάθε ανάσα εισπνέεται την ομορφιά.

Εντυπωσιακά παραλίμνια αρχοντικά, συστάδες δέντρων που τα κυκλώνουν, βυζαντινές εκκλησίες. Η μονή της Μαυριώτισσας, η είσοδος του Σπηλαίου του Δράκου. Πλησιάζετε. Κόσμος πίνει τον καφέ του ή κάνει τη βόλτα του πλάι στο νερό. Λίγο πιο πέρα οι ψαράδες πάνω στα “καράβια” τους.

Από κοντά, οι πελεκάνοι τούς κρατούν συντροφιά. Γαληνεμένοι, γεμάτοι ενέργεια και ζωογόνο διάθεση, αποβιβάζεστε. Ανυπομονείτε να γνωρίσετε από κοντά αυτή την υπέροχη πόλη του Μακεδονικού βορρά.

Οι διεθνούς φήμης γούνες της Καστοριάς

Είναι διάσημη για τις γούνες της, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιστορία της γουναρικής στην Καστοριά ξεκίνησε αιώνες πριν, όταν οι Καστοριανοί διδάχθηκαν την τέχνη στην Κωνσταντινούπολη.

Πρόκοψαν τόσο, που ίδρυσαν εμπορικούς οίκους σε πόλεις της Ευρώπης και εργαστήρια-εκθετήρια σε όλη την πόλη. Καταστήματα θα βρείτε στην αγορά της Καστοριάς και κυρίως στις οδούς Κολοκοτρώνη, 11ης Νοεμβρίου, 3ης Σεπτεμβρίου.

Πολυτελή εκθετήρια-πωλητήρια σε εντυπωσιακά πέτρινα κτίσματα υπάρχουν γύρω από την πόλη, ενώ στο Κέντρο Γούνας στη Χλόη οι επιλογές είναι χιλιάδες.

Η λίμνη της Καστοριάς: Μια καλλονή από νερό

Ένα τεράστιο κάτοπτρο ηλικίας 10.000.000 ετών καθρεφτίζει την εικόνα της πανέμορφης πολιτείας, πλαισιωμένης από τα επιβλητικά βουνά της Μακεδονίας, Γράμμος και Βίτσι. Ιτιές και πλατάνια γέρνουν στο νερό.

Οι κύκνοι, οι αργυροπελεκάνοι, οι τσικνιάδες, οι ερωδιοί την έχουν κάνει σπίτι τους. Η λίμνη Ορεστιάδα, χαρακτηρισμένη ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, έδωσε ζωή στην περιοχή ήδη από την εποχή της δημιουργίας των νεολιθικών οικισμών που ανακαλύφθηκαν στο Δισπηλιό.

Φιλοξενεί τουλάχιστον 150 είδη πουλιών και θεωρείται ως ένας από τους σημαντικούς υγρότοπους στην Ελλάδα.