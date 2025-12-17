Συνταγή για μπάρες 2 συστατικών με… άρωμα Χριστουγέννων

Δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε μία μέρα του Δεκεμβρίου χωρίς κάτι γλυκό – ή δύο, ή τρία. Ένα χριστουγεννιάτικο μπισκότο κομμένο σε σχήμα, μπισκότο με μελάσα, μπράουνι μέντας, σπιτική τρούφα.

Κρατάμε απόθεμα γλυκών ακριβώς για αυτόν τον λόγο, φτιάχνοντας μια δόση κάθε λίγες μέρες και παίρνοντας κάποια σε φίλους, ενώ βάζουμε στην άκρη ένα απόθεμα για τις λιγούρες.

Αν και αγαπάμε το ψήσιμο – και το εορταστικό ψήσιμο είναι το καλύτερο από όλα, δεν θέλουμε πάντα να περνάμε ώρες στην κουζίνα. Είναι μια πολυάσχολη εποχή του χρόνου και δεν θέλουμε να χάσουμε το στόλισμα του δέντρου, τη συμμετοχή σε χριστουγεννιάτικα πάρτι και τα ψώνια για δώρα.

Αντί για απαιτητικά γλυκά με πολλά υλικά, μπορείτε να ετοιμάσετε μπάρες με δύο μόλις υλικά.

Έχουν δύο – μετρήστε τα, δύο!- απλά υλικά: Ζύμη μπισκότου με ζάχαρη από το ψυγείο και μαρμελάδα. Η ζύμη πλάθεται σε μπάρες με γέμιση μαρμελάδας.

Οι μπάρες είναι βουτυρένιες, τρυφερές και αρκετά γλυκές.

Μπορούμε να ξεγελάσουμε οποιονδήποτε με αυτές τις μπάρες—δεν φαντάζεστε πόσο απλές είναι.

Επιλέγοντας τη σωστή μαρμελάδα

είναι ότι αποτελεί ένα γλυκό που ταιριάζει παντού. Όποιο μισοάδειο βαζάκι μαρμελάδας έχετε στο ψυγείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτή τη συνταγή.

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία για έναν διασκεδαστικό συνδυασμό γεύσεων.

Αγαπημένη είναι η μαρμελάδα φράουλας ή βατόμουρου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έντονη, ξινή μαρμελάδα για να δημιουργεί αντίθεση με τη γλυκιά ζύμη μπισκότου.

Προτείνεται μαρμελάδα ή preserves αντί για ζελέ, αλλά οποιοδήποτε άλλο είδος, ταιριάζει.

Πώς να φτιάξουμε τις μπάρες μαρμελάδας με 2 υλικά

Για να φτιάξουμε ένα ταψί 20×20 εκ., ή 12 έως 16 μπάρες, θα χρειαστούμε:

1 ρολό (450 γρ.) ζύμη μπισκότου από το ψυγείο

2/3 φλιτζανιού μαρμελάδα ή preserves

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Ψεκάζουμε ελαφρά ένα ταψί με σπρέι μαγειρικής ή στρώνουμε με χαρτί ψησίματος.

Θρυμματίζουμε περίπου τα 2/3 της ζύμης μπισκότου μέσα στο ταψί και πιέζουμε σε ένα ομοιόμορφο στρώμα, σαν βάση.

Χρησιμοποιούμε ένα κουτάλι για να βάλουμε τη μαρμελάδα πάνω από τη ζύμη και στη συνέχεια τη στρώνουμε ομοιόμορφα, αφήνοντας περίπου 0,64 εκ. κενό γύρω από τις άκρες.

Θρυμματίζουμε την υπόλοιπη ζύμη από πάνω, δημιουργώντας ένα στρώμα σαν crumble και την κατανέμουμε όσο πιο ομοιόμορφα μπορούμε.

Ψήνουμε μέχρι η κορυφή να πάρει ένα ανοιχτό χρυσαφένιο χρώμα και η μαρμελάδα να μην κουνιέται όταν κουνάμε το ταψί, περίπου 30 έως 35 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσουν τελείως στο ταψί και μετά κόβουμε σε μπάρες.

Αποθηκεύουμε σε αεροστεγές δοχείο έως και 3 ημέρες.

Δύο εύκολες προτάσεις αναβάθμισης

Δεν χρειάζονται πολλά επιπλέον, αλλά αν θέλετε να τις κάνετε λίγο πιο εντυπωσιακές, εδώ είναι μερικές ιδέες: