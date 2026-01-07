Τα δύο συστατικά για ένα επιτυχημένο πρωινό

Το αβοκάντο και το αυγό αποτελούν δύο superfoods γεμάτα θρεπτικά συστατικά και πολλά οφέλη για την υγεία.

Όταν συνδυάζονται στο πρωινό σας, χαρίζουν έναν απολαυστικό και ισορροπημένο συνδυασμό: Ποιοτικές πρωτεΐνες, καλά λιπαρά και πολύτιμα μικροθρεπτικά συστατικά που στηρίζουν την καρδιά, τον εγκέφαλο και την ευεξία συνολικά.

Το πρωινό για δυνατή καρδιά

Ο συνδυασμός αβοκάντο και αυγού παρέχει τόσο καλά λιπαρά όσο και πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, οι οποίες υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς:

Τα αβοκάντο περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά, που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων κακής χοληστερόλης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών παθήσεων.

Τα αβοκάντο έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και στεφανιαίας νόσου. Σύμφωνα με μελέτη, η κατανάλωση δύο ή περισσότερων μερίδων αβοκάντο την εβδομάδα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και στεφανιαίας νόσου.

Τα αυγά παρέχουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, καθώς περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα ενώ και τα αβοκάντο περιέχουν επίσης πρωτεΐνη, ένα από τα φρούτα με την υψηλότερη περιεκτικότητα.

Για λιγότερη πείνα

Ο συνδυασμός αβοκάντο και αυγών σας βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι, εντείνοντας το αίσθημα κορεσμού για περισσότερο, χάρη στις φυτικές ίνες και τις πρωτεΐνες που περιέχουν:

Τα αβοκάντο είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, οι οποίες συμβάλλουν στην πέψη και σας βοηθούν να παραμένετε χορτάτοι.

Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των αυγών εντείνει επίσης το αίσθημα κορεσμού.

Το πρωινό για δυνατό εγκέφαλο

Τόσο τα αβοκάντο όσο και τα αυγά περιέχουν θρεπτικά συστατικά που μπορούν να υποστηρίξουν την εύρυθμη εγκεφαλική λειτουργία, συμβάλλοντας στην επιβράδυνση της γνωστικής εξασθένισης:

Τα αβοκάντο μπορεί να ενισχύσουν την γνωστική λειτουργία. Μελέτη αναφέρει οι ηλικιωμένοι ενήλικες που έτρωγαν αβοκάντο 24 ώρες πριν από μια διατροφική δημοσκόπηση σημείωσαν σημαντικά καλύτερη βαθμολογία σε γνωστικά τεστ, συμπεριλαμβανομένων των τεστ μνήμης.

Τα αυγά μπορεί να «θωρακίζουν» τον εγκέφαλο των γυναικών. Έρευναεπισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες που έτρωγαν περισσότερα αυγά την εβδομάδα φάνηκαν να παρουσιάζουν μικρότερη εξασθένιση της σημασιολογικής μνήμης (δηλαδή της μακροπρόθεσμης μνήμης γενικών γνώσεων) και στις εκτελεστικές λειτουργίες σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Τα αυγά μπορεί να βελτιώνουν τη μνήμη των ανδρών. Μια άλλη μελέτηυποδηλώνει ότι η κατανάλωση περισσότερων αυγών συνδέθηκε με καλύτερη απόδοση σε τεστ συνολικής ανάκλησης, βραχυπρόθεσμης μνήμης και μακροπρόθεσμης μνήμης σε ηλικιωμένους άνδρες, αλλά όχι σε μεγαλύτερες γυναίκες.

Και τα δύο περιέχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τον εγκέφαλο: Τα αβοκάντο έχουν βιταμίνη Ε, λουτεΐνη, βιταμίνες Β και μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία μπορεί να συμβάλλουν σε γνωστικά οφέλη. Τα αυγά περιέχουν επίσης άλλα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τον εγκέφαλο, όπως πρωτεΐνες, αμινοξέα, χολίνη και καροτενοειδή.

* Πηγή: Vita