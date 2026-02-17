Ο απόλυτος οδηγός ντουλαπιού: Τρόφιμα-κλειδιά για γρήγορο και εύκολο μαγείρεμα

Τι αξίζει να έχουμε πάντα στο ντουλάπι ώστε όταν είναι σωστά οργανωμένο, να μειώνει τις άσκοπες αγορές, να μας γλιτώνει χρόνο και μας βοηθά να βγάζουμε φαγητό ακόμη και τις μέρες που δεν έχουμε διάθεση ή έμπνευση;

Δεν χρειάζονται πολλά υλικά, αλλά σταθερές επιλογές που διατηρούνται εύκολα, συνδυάζονται μεταξύ τους και καλύπτουν περισσότερα από ένα γεύματα.

Ακολουθούν οι βασικές κατηγορίες τροφίμων για να γνωρίζουμε τι αξίζει να έχουμε πάντα στο ντουλάπι.

Όσπρια: η πιο σταθερή βάση

Τι αξίζει να έχουμε: φακές, ρεβίθια, φασόλια (ξηρά, κατεψυγμένα ή σε κονσέρβα)

Τα όσπρια είναι από τα πιο ευέλικτα τρόφιμα του ντουλαπιού. Διατηρούνται για μεγάλο διάστημα και μπορούν να μαγειρευτούν είτε κλασικά είτε πιο πρόχειρα, στο τηγάνι ή στο airfryer. Έτοιμα ή βρασμένα, μπαίνουν εύκολα σε σαλάτες, τοστ ή απλά πιάτα της στιγμής.

Πόσο κοστίζουν (ενδεικτικά):

Ξηρά όσπρια: 1,30€ – 2,80€ / 500 γρ.

Κατεψυγμένα όσπρια: 3,00€ – 7,50€ / συσκευασία

Όσπρια σε κονσέρβα: 0,90€ – 1,60€

Ζυμαρικά, ρύζι και δημητριακά

Τι αξίζει να έχουμε: μακαρόνια, ρύζι λευκό ή καστανό, πλιγούρι και κους κους

Αποτελούν τη βάση των περισσότερων καθημερινών γευμάτων. Μαγειρεύονται γρήγορα, συνδυάζονται με υλικά από το ντουλάπι και μπορούν να «μεταμορφωθούν» με ελάχιστες προσθήκες, ακόμη και χωρίς κατσαρόλα.

Πόσο κοστίζουν:

Ζυμαρικά: 0,80€ – 1,80€

Ρύζι: 1,50€ – 3,00€ / κιλό

Πλιγούρι / κους κους: 1,70€ – 3,50€

Κονσέρβες και έτοιμες βάσεις

Τι αξίζει να έχουμε: τόνος, ντομάτα κονκασέ, μανιτάρια, καλαμπόκι

Οι κονσέρβες είναι το «δίχτυ ασφαλείας» της κουζίνας. Μειώνουν τον χρόνο μαγειρέματος και λύνουν τα χέρια όταν δεν έχουμε ξεμείνει από φρέσκα υλικά. Με μία κονσέρβα ντομάτας ή τόνου μπορούμε να στήσουμε ολόκληρο γεύμα μέσα σε λίγα λεπτά. Από μία θρεπτική και νοστιμότατη φρέσκια σαλάτα μέχρι μία γρήγορη μακαρονάδα.

Πόσο κοστίζουν: 1,00€ – 2,50€ / τεμάχιο

Αυγά με μικρό κόστος και μεγάλη ευελιξία

Τι αξίζει να έχουμε: αυγά, συμβατικά, βιολογικά

Τα αυγά καλύπτουν πολλά διαφορετικά γεύματα, από πρωινό μέχρι κανονικό πιάτο. Μαγειρεύονται εύκολα στο τηγάνι, στον φούρνο ή στο airfryer και συνδυάζονται με ό,τι υπάρχει ήδη στο ντουλάπι και στο ψυγείο.

Πόσο κοστίζουν: 2,50€ – 4,50€ / 6 τεμάχια+

Υλικά για τοστ και γρήγορα σάντουιτς

Τι αξίζει να έχουμε: ψωμί τοστ ή μακράς διάρκειας, τυρί, αλλαντικό ή φυτικό spread

Τα υλικά για τοστ, ειδικά τα αλλαντικά και το τυρί, εξασφαλίζουν πάντα ένα γρήγορο γεύμα χωρίς προετοιμασία. Λειτουργούν συμπληρωματικά με το βαασικό ντουλάπι και καλύπτουν το πρωινό ή και το βραδινό.

Πόσο κοστίζουν:

Ψωμί τοστ: 1,20€ – 2,50€

Τυριά: 2,00€ – 4,00€

Αλλαντικά: 1,50€ – 3,50€

Λάδι, ξίδι και βασικά καρυκεύματα

Τι αξίζει να έχουμε: ελαιόλαδο, ξίδι ή λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα

Χωρίς αυτά, ακόμη και τα καλύτερα υλικά μένουν άνοστα. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποικιλία, αλλά σταθερά βασικά που χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Πόσο κοστίζουν:

Ελαιόλαδο: 6,00€ – 10,00€ / λίτρο

Μπαχαρικά: 0,70€ – 2,00€

Το οικονομικό ντουλάπι: Τα τρόφιμα που δίνουν πολλά γεύματα με λίγα χρήματα

Όταν το ζητούμενο είναι η οικονομία και τι αξίζει να έχουμε πάντα στο ντουλάπι θα πρέπει να στηριζόμαστε σε τρόφιμα με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση σε γεύματα. Όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι, αυγά και κονσέρβες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να καλύψουν πολλές ημέρες μαγειρέματος χωρίς να αυξηθεί το κόστος.

Ενδεικτικά:

Με μία συσκευασία οσπρίων και ρύζι βγαίνουν 4–5 γεύματα

Με ζυμαρικά, ντομάτα και αυγό καλύπτεται εύκολα μία ολόκληρη ημέρα

Τοστ και αυγά λειτουργούν ως «ασφαλής λύση» για γρήγορα γεύματα

Τελικά τι αξίζει να έχουμε πάντα στο ντουλάπι

Ένα σωστά οργανωμένο ντουλάπι δεν βασίζεται στην ποσότητα αλλά στη λογική. Με λίγα, σταθερά τρόφιμα που συνδυάζονται μεταξύ τους, μπορούμε να μαγειρεύουμε καθημερινά χωρίς άγχος, σπατάλη και περιττές αγορές.

πηγή cantina.protothema.gr