Πανεύκολη συνταγή για μπάρες πρωινού με ροδάκινο και βρώμη

Οι μπάρες ροδάκινου-βρώμης είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας ή να τις απολαύσετε ως μεσημεριανό σνακ.

Φτιαγμένες με βρώμη, πλούσια σε φυτικές ίνες, ώριμα ροδάκινα και μια πινελιά καστανής ζάχαρης, αποτελούν την ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο και υγιεινό γεύμα ή σνακ.

Υλικά για τη συνταγή

2 μέτρια ροδάκινα, ψιλοκομμένα (περίπου 2 1/2 φλιτζάνια )

6 κουταλιές της σούπας σκούρα καστανή ζάχαρη, χωρισμένη

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

¾ κουταλάκι του γλυκού αλάτι, χωρισμένο

⅔ φλιτζάνι πλήρες γάλα

2 μεγάλα αυγά

1 κουταλιά της σούπας σπόροι chia

1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο κάρδαμο

2 ½ φλιτζάνια νιφάδες βρώμης

Οδηγίες

Σε μια μικρή κατσαρόλα, ανακατέψτε τα ψιλοκομμένα ροδάκινα, 1 1/2 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού και ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει.

Χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή και συνεχίστε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι τα ροδάκινα να μαλακώσουν και να βγάλουν τους χυμούς τους, για περίπου 12 λεπτά.

Μεταφέρετε τα σε ένα μικρό πυρίμαχο μπολ και αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου, για περίπου 30 λεπτά.

Εν τω μεταξύ, προθερμάνετε τον φούρνο στους 170°C. Ψεκάστε ελαφρώς ένα τετράγωνο ταψί 20 εκατοστών με αντικολλητικό σπρέι μαγειρικής. Χτυπήστε σε ένα μεγάλο μπολ ⅔ φλιτζάνι γάλα, 2 αυγά, 1 κουταλιά της σούπας σπόρους chia, 1 κουταλιά της σούπας βανίλια, ½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και το κάρδαμο, και τις υπόλοιπες 4½ κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη και ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ενσωματώστε 2 ½ φλιτζάνια βρώμη στο μείγμα γάλακτος μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίξτε με ένα κουτάλι περίπου τη μισή (περίπου 1 φλιτζάνι) ποσότητα από το μείγμα βρώμης στο προετοιμασμένο ταψί και απλώστε την ομοιόμορφα. Ρίξτε με ένα κουτάλι 1 φλιτζάνι από το μείγμα ροδάκινου πάνω από το μείγμα βρώμης και απλώστε το υπόλοιπο μείγμα βρώμης πάνω από τα ροδάκινα. Γαρνίρετε με το υπόλοιπο ½ φλιτζάνι μείγμα ροδάκινου.

Ψήστε μέχρι να ροδίσει, για 25 με 30 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει στο ταψί πάνω σε σχάρα για 5 λεπτά πριν το κόψετε σε φέτες.

ΠΗΓΗ enikos.gr