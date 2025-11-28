Σκληρό κρέας; 5 τρόποι να το κάνουμε απίστευτα τρυφερό

Οι πιο σκληρές κοπές κρέατος, όπως η σπαλομπριζόλα, το στήθος, το διάφραγμα ή το πίσω μέρος της κοιλιάς, μπορεί να μην είναι τόσο τρυφερές όσο τα φιλέτα, όμως κρύβουν έναν πλούτο γεύσης που αξίζει να αναδειχθεί.

Επιπλέον, είναι πιο προσιτές οικονομικά. Όπως αναφέρει το cantina.protothema.gr το μυστικό βρίσκεται στο σωστό χειρισμό και στη σωστή τεχνική μαγειρέματος. Παρακάτω θα βρείτε τρόπους για να κάνετε το σκληρό κρέας απίστευτα τρυφερό.

Πώς μαλακώνει το σκληρό κρέας



Το χτύπημα

Το χτύπημα του κρέατος είναι ένας παραδοσιακός και αποδεδειγμένα αποτελεσματικός τρόπος να σπάσουν οι ίνες του και να γίνει πιο τρυφερό. Αρκεί να τοποθετήσετε το κομμάτι ανάμεσα σε δύο φύλλα μεμβράνης ή αντικολλητικού χαρτιού και να το χτυπήσετε με το ειδικό σφυρί για κρέας. Αν δεν έχετε, ένα βαρύ τηγάνι θα κάνει εξίσου καλά την ίδια δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο λεπτό, πιο μαλακό και ευκολότερο -στο ψήσιμο και στο κόψιμο- κομμάτι.

Η μαρινάδα

Για πιο άπαχα ή λεπτά κομμάτια, μια όξινη μαρινάδα κάνει θαύματα. Ο χυμός λεμονιού, το ξίδι, το κρασί, το γιαούρτι ή ακόμα και λίγη σόδα μπορούν να βοηθήσουν στο σπάσιμο των μυϊκών ινών και να προσθέσουν πολυπλοκότητα στη γεύση. Το κρέας, όμως, δεν πρέπει να μείνει για πολλή ώρα στη μαρινάδα. Δύο ώρες είναι αρκετές. Περισσότερος χρόνος μπορεί να το κάνει υπερβολικά μαλακό.