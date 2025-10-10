Weekend στη Λίμνη Πλαστήρα: Όσα δεν πρέπει να χάσεις

Οι φθινοπωρινές διακοπές έχουν μπει για τα καλά στο πλάνο μας.

Γι’ αυτό αν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι κι εσύ σε αναζήτηση του ιδανικού προορισμού, το ειδυλλιακό και άκρως ρομαντικό αυτό μέρος της Ελλάδας στο οποίο ταξιδεύουμε μαζί σήμερα, σε αφορά.

Αν το μυαλό σου πήγε στη Λίμνη Πλαστήρα, έχεις κερδίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιθυμείς να αλλάξεις παραστάσεις μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου και να μην πέσει στο τραπέζι η ιδέα ενός διημέρου εκεί.

Η Λίμνη Πλαστήρα είναι ένα από τα ομορφότερα κοσμήματα της Θεσσαλίας. Πρόκειται για μία τεχνητή λίμνη που εύκολα μπερδεύει κανείς με φυσική και ταιριάζει απόλυτα στο καταπληκτικό σκηνικό που την περιβάλλει.

Με φόντο την υπέροχη θέα του τόπου, θα μπορέσεις να επιδοθείς σε πολλές δραστηριότητες, όπως η ποδηλασία, το καγιάκ και η ιππασία. Από την άλλη, αν προτιμάς χα ξεκουραστείς, απόλαυσε το σκηνικό τραβώντας πολλές - πολλές φωτογραφίες. Ένας συνδυασμός και των δύο μοιάζει η καλύτερη επιλογή, σε έναν τόπο στον οποίο με το που θα πατήσεις το πόδι σου θα καταλάβεις πως είναι ευλογημένος και πως δεν είναι τυχαίο πως όλοι οι γνωστοί σου τον επιλέγουν για τις εξορμήσεις τους ξανά και ξανά.

Λίγες πληροφορίες για τη λίμνη

Η Λίμνη Πλαστήρα δημιουργήθηκε το 1959 και το μέγιστο βάθος της αγγίζει τα 60 μέτρα. Το όνομά της το πήρε από τον δημιουργό της, στρατιωτικό και πολιτικό, Νικόλαο Πλαστήρα, ενώ κάποτε ήταν γνωστή ως «Λίμνη Ταυρωπού».

Το νερό της λίμνης χρησιμοποιείται για άρδευση, ενώ τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τουριστικά, ώστε να προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.