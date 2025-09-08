Λίμνη Πλαστήρα: Ένα μικρό θαύμα του ανθρώπου και της φύσης στην Θεσσαλία

Ένα μικρό θαύμα του ανθρώπου και της φύσης θα αντικρίσετε στην Θεσσαλία.

Το εντυπωσιακό φράγμα στη θέση Κακαβάκια «γέννησε» τη λίμνη Πλαστήρα, που την πλαισιώνουν με εντυπωσιακό τρόπο οι ελατοσκέπαστες κορυφές των Αγράφων.

Διακοπές με ποδήλατο στη λίμνη ή γύρω από αυτήν, καγιάκ, σπορ βουνού, ιππασία και 4Χ4. Γνήσιες τοπικές γεύσεις και ντόπια κρασιά, υπέροχοι πέτρινοι ξενώνες με θέα στη λίμνη, παλιές μονές, χωριά με ιστορία. Σωστά καταλάβατε: η λίμνη Πλαστήρα δεν είναι ένας χειμερινός προορισμός. Κάθε εποχή του χρόνου, όλοι έχουν… τους λόγους τους, για να κάνουν διακοπές στη λίμνη Πλαστήρα.

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα της Λίμνης Πλαστήρα

Η ιδέα ανήκει στον γνωστό Έλληνα στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα, το 1928. Χρόνια αργότερα, το φράγμα και η λίμνη έγιναν πραγματικότητα και εκείνος… ο «νονός» της (αν και δεν έζησε για να τη θαυμάσει). Το δώρο του για τις επόμενες γενιές: γαλάζια νερά, υπέροχες ακρογιαλιές, έλατα και οι πολύχρωμες φιγούρες ανθρώπων που απολαμβάνουν με κάθε τρόπο το σαγηνευτικό τοπίο της ορεινής λίμνης. Από μόνη της, ένα αξιοθέατο!

Ταξίδι στα πέριξ της λίμνης

Ο δρόμος περιμετρικά της λίμνης χαρίζει μαγευτικές εικόνες. Σε μία διαδρομή 70 μόλις χιλιομέτρων θα απολαύσετε όλα τα σημαντικότερα αξιοθέατα της λίμνης Πλαστήρα. Μπορείτε να τη χωρίσετε σε τμήματα και να την κάνετε σε δυο ή τρεις ημέρες. Ξεκινήστε από τα Καλύβια Πεζούλας, σχεδόν στο κέντρο της λίμνης. Από εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε και δυο από τα ομορφότερα χωριά που θα ανακαλύψετε σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, τη Νεράιδα και τη Φυλακτή.

Ετοιμαστείτε για δραστηριότητες στη λίμνη Πλαστήρα

Σπορ βουνού. Ποδηλασία και ιππασία. Κανό και ποδήλατο λίμνης. Παραπέντε και ανεμόπτερο. Σκι στο μικρό χιονοδρομικό κέντρο Καραμανώλη. Διάσχιση του φαραγγιού του Μεγάλου Ρέματος. Φέρτε τον εξοπλισμό σας ή νοικιάστε στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και εμπρός για τις νέες σας περιπέτειες στη λίμνη Πλαστήρα!

Επισκεφτείτε τις εντυπωσιακές ιστορικές Μονές

Λαξεμένη στον κάθετο βράχο η Παναγία Πελεκητή, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της λίμνης Πλαστήρα, μαγεύει. Αποτελείται από δύο ναούς, της Αναλήψεως και της Παναγίας, κτισμένους το 1640. Η μονή Πέτρας είναι ακόμη παλαιότερη, του 1553, και το καθολικό της ακολουθεί τη σχεδιαστική τεχνική των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Η μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Κορώνας θα σας θυμίσει κάστρο και από ψηλά θα τη θαυμάσετε σε όλο της το μεγαλείο. Έχει τοιχογραφίες του 1587 και το καθολικό με το περίτεχνο ξύλινο τέμπλο χρονολογείται από τον 16ο αιώνα.

Ξεκούραστες διακοπές στα καλαίσθητα πέτρινα καταφύγια

Ρομαντικά καταφύγια, αλλά και εγκαταστάσεις με πλήρεις παροχές για οικογένειες. Απολαύστε τις διακοπές σας στη λίμνη Πλαστήρα στα χωριά Καλύβια Πεζούλας, Καστανιά, Κρυονέρι, Λαμπερό, Μπελοκομίτη και κυρίως στο Νεοχώρι. Εδώ θα βρείτε καλαίσθητους πέτρινους ξενώνες με όλες τις ανέσεις, τζάκια, θέα στη λίμνη, καφέ και εστιατόρια.

Γευτείτε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις στη λίμνη Πλαστήρα

Απολαύστε ψητά και μαγειρεμένα κρέατα, πέστροφα στη σχάρα, μαγειρευτά και κρασί Μεσενικόλα. Οι πέτρινες ταβέρνες στα Καλύβια Πεζούλας, στον Μπελοκομίτη, στο Νεοχώρι, στην περιοχή Τσαρδάκι, στη Φυλακτή φημίζονται για το καλό φαγητό και τη φιλόξενη ατμόσφαιρά τους. Το πρωί ή το μεσημεράκι θα χαρείτε τον ήλιο στα παραλίμνια καφέ ή στα καφέ των ξενώνων.

Το Οινοποιείο και το Μουσείο Κρασιού στο Μεσενικόλα

Ο Μεσενικόλας είναι ένα από τα τρία χωριά στα οποία καλλιεργείται η ποικιλία σταφυλιών «μαύρο Μεσενικόλα». Εκεί λειτουργούν και επισκέψιμα οινοποιεία. Στο Μουσείο «Οίνου και Αμπέλου», ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θεματικά μουσεία στην Ελλάδα, θα μάθετε πολλά για την παραγωγή του κρασιού.

Προστατευόμενη χλωρίδα στο βοτανικό κήπο Νεοχωρίου

Στη δυτική πλευρά της Λίμνης, κοντά στο Νεοχώρι, ένας πρωτότυπος βοτανικός κήπος. Στα δέκα στρέμματά του θα αποκτήσετε χιλιάδες πληροφορίες για τη χλωρίδα της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Ανέμελες βόλτες στα γραφικά παραλίμνια χωριά

Αξίζει να κάνετε βόλτα στα χωριά της λίμνης. Η Φυλακτή, με πλατεία ιδανική για το καλοκαίρι, το Λαμπερό, το Κρυονέρι, σε πλάτωμα του οποίου ξεχωρίζει το ξωκλήσι του Αϊ-Γιώργη, η Καστανιά, που είναι κτισμένη μέσα στα έλατα.

