Νηστεία στην πράξη: Τι επιτρέπεται, τι όχι και τι σημαίνει «κατάλυση»

Η νηστεία στην Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι πάντα ίδια. Άλλες μέρες είναι αυστηρή, άλλες πιο ήπια και άλλες σχεδόν καταργείται.

Όροι όπως «κατάλυση λαδιού» ή «κατάλυση εις πάντα» μπερδεύουν συχνά όσους προσπαθούν να καταλάβουν τι ισχύει τελικά. Τι σημαίνουν όμως στην πράξη, και πώς διαβάζουμε σωστά το ημερολόγιο της νηστείας;

Τι σημαίνει νηστεία με απλά λόγια

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η πλήρης νηστεία σημαίνει ότι:

επιτρέπεται μία φορά φαγητό την ημέρα

βάζουμε στο τραπέζι ξηρά τροφή, χωρίς λάδι και χωρίς κρασί

Έτσι, οτιδήποτε «χαλαρώνει» αυτό το πλαίσιο θεωρείται λύση ή κατάλυση, ανάλογα με το τι ακριβώς επιτρέπεται.

Τι είναι η «κατάλυση»

Η λέξη κατάλυση σημαίνει κυριολεκτικά χαλάρωση του κανόνα. Στη νηστεία χρησιμοποιείται για να δείξει ότι:

η ημέρα παραμένει νηστίσιμη

αλλά επιτρέπεται κάτι που κανονικά απαγορεύεται

δεν σημαίνει ότι «δεν νηστεύουμε καθόλου».

Οι βασικοί τύποι κατάλυσης

Κατάλυση οίνου και ελαίου

επιτρέπεται λάδι και κρασί

δεν επιτρέπονται ψάρι, κρέας, γαλακτοκομικά. Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή «ελαφριάς» νηστείας

Κατάλυση ιχθύος

επιτρέπεται ψάρι, λάδι και κρασί

δεν επιτρέπεται το κρέας και τα γαλακτοκομικά

παραμένει νηστεία, αλλά σημαντικά πιο χαλαρή

Κατάλυση εις πάντα στη νηστεία

επιτρέπονται όλα τα φαγητά

ουσιαστικά δεν υπάρχει διατροφικός περιορισμός

Πώς διαβάζουμε σωστά το ημερολόγιο της νηστείας

Αντί να θυμόμαστε κανόνες, αρκεί να κάνουμε τρεις απλές ερωτήσεις:

Είναι περίοδος νηστείας;

Αν ναι, τι είδους γιορτή είναι σήμερα;

Υπάρχει κατάλυση και ποια;

Το ημερολόγιο της νηστείας

Περίοδοι χωρίς νηστεία (κατάλυση εις πάντα) – Τρώμε κανονικά, χωρίς περιορισμούς

25 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου

Η εβδομάδα μετά το Πάσχα

Η εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος

Περίοδοι με ελαφριά νηστεία (κατάλυση λαδιού)

σε αρκετές περιόδους του έτους

επιτρέπεται λάδι και κρασί

η νηστεία παραμένει, αλλά είναι πιο ήπια

Περίοδοι αυστηρής νηστείας – Σε μεγάλες γιορτές όπως η Σαρακοστή

υπάρχουν μέρες χωρίς λάδι

υπάρχουν μέρες με κατάλυση λαδιού

και συγκεκριμένες γιορτές με κατάλυση ψαριού

Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και αυτό είναι συνειδητή επιλογή της παράδοσης.

Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση

Η νηστεία δεν σχεδιάστηκε ως διατροφικό πρόγραμμα, αλλά ως πνευματική άσκηση. Γι’ αυτό και: