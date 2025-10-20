2026: Τα ζώδια που θα χωρίσουν οριστικά και δεν θα γυρίσουν πίσω

Το τέλος της σχέσης είναι αναπόφευκτο και θα έρθουν αντιμέτωπα με τον οριστικό χωρισμό. Το 2026 θα φέρει το οριστικό τέλος. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό. Ίσως και να είναι λυτρωτικό και για τις δύο πλευρές γιατί θα δοθεί τέλος σε μια σχέση που δεν είχε τα εφόδια για να αντέξει, που μπορεί να ήταν τοξική, να μην οδηγούσε πουθενά και να έκανε κακό και στις δύο πλευρές. Να τις εμπόδιζε να εξελιχθούν, αλλά και να είναι χαρούμενες.



Ένας χωρισμός δεν έρχεται έτσι απλά… Προϋποθέτει προβλήματα, δυσκολίες, τσακωμούς, εντάσεις και αγεφύρωτες διαφορές. Όταν λοιπόν επέλθει, θα υπάρξει πόνος, στεναχώρια, αλλά η επόμενη μέρα θα φέρει την λύτρωση, την ελευθερία και την ελπίδα για κάτι καλύτερο και καταλληλότερο.





Ας μπούμε όμως στο… ψητό. Για ποια ζώδια «χτυπάει η καμπάνα»; Θα ξεκινήσουμε με τον Σκορπιό του τρίτου δεκαημέρου, ο οποίος θα έχει τον Ουρανό στον 7ο οίκο του μέχρι και τις 26 Απριλίου 2026. Πρόκειται για ένα διάστημα το οποίο θα φέρει τα πάνω κάτω στην σχέση του και είναι επίφοβο για να δοθεί το οριστικό τέλος.



Την σκυτάλη από τον Σκορπιό, θα πάρει ο Τοξότης των πρώτων ημερών, ο οποίος με το που θα περάσει ο Ουρανός στους Διδύμους στις 26 Απριλίου, θα τον έχει στον δικό του 7ο οίκο και εκεί θα δει να έρχονται τα πάνω κάτω, να γίνονται μεγάλες και απότομες αλλαγές σε ό,τι είχε χτίσει στην σχέση του ή στον γάμο του.

Οι Ζυγοί που είναι γεννημένοι στις αρχές του πρώτου δεκαημέρου, θα έχουν τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα απέναντί τους, στον Κριό και στον 7ο οίκο τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα κληθούν να πάρουν σκληρές αποφάσεις και να τελειώσουν ό,τι είναι «νεκρό», δεν είναι χτισμένο σε γερές βάσεις και δεν έχει μέλλον. Η προβληματική τους σχέση θα λάβει τέλος!

Τέλος οι Λέοντες των πρώτων ημερών του πρώτου δεκαημέρου, θα επηρεαστούν άμεσα από τον Πλούτωνα στον Υδροχόο. Θα τον έχουν στον 7ο οίκο τους και η επίδρασή του στις σχέσεις τους ή στον γάμο τους θα είναι καθοριστική. Αν υπήρχαν ήδη ρωγμές στο «οικοδόμημα», η κατάρρευση είναι αναπόφευκτη.

πηγή astrology.gr