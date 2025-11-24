Τι προσφέρει η φασολάδα στην υγεία μας;

Οι βασιλιάδες των οσπρίων είναι οι πρώτοι που μας έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για όσπρια.

Tα φασόλια παρέχουν καλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, άμυλο, φυτικές ίνες, μέταλλα, βιταμίνες της ομάδας B και ανόργανα στοιχεία, όπως το κάλιο.

Σύμφωνα με το ygeiamou.gr αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις πρωτεΐνες των φασολιών και να τις καταστήσουμε πλήρεις μπορούμε να συμπληρώσουμε το γεύμα με ξηρούς καρπούς, δημητριακά (καλαμπόκι και σιτάρι), πατάτα ή ρύζι .

Τα φλαβονοειδή που περιέχονται στο περίβλημα των φασολιών έχουν σημαντική αντιοξειδωτική δράση. Ακόμη τα φασόλια περιέχουν ισοφλαβονοειδή και λιγνάνες, ουσίες στις οποίες αποδίδεται αντιική, αντιμυκητιακή και αντιοξειδωτική δράση.



Πάντως η σημαντικότερη ιδιότητα που αποδίδεται στα συγκεκριμένα όσπρια είναι η αντικαρκινική.Έρευνες έχουν συσχετίσει ουσίες που περιέχονται στον βλαστό της φασολιάς με σημαντική αντικαρκινική προστασία από ορισμένους τύπου καρκίνου όπως ο καρκίνος του δέρματος.Θεωρείται δε ότι η ευεργετική αυτή δράση περνά και στα ξερά φασόλια καθώς και τα πράσινα φασολάκια που προέρχονται από το ίδιο φυτό.

Πάντως τα φασόλια έχουν και μερικά μειονεκτήματα, όπως το χαρακτηριστικό φούσκωμα που συνοδεύει την κατανάλωσή τους. Συνιστάται λοιπόν να μην καταναλώνονται σε περιπτώσεις γαστρεντερικών προβλημάτων, όπως έλκος, γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα, ακόμη και σε περιπτώσεις έξαρσης του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου. Tο φούσκωμα θεωρείται ότι οφείλεται κυρίως στην δομή των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων που περιέχουν τα φασόλια, καθώς και στις φυτικές ίνες.

Από την άλλη μεριά να σημειωθεί ότι οι πεπτικές ενοχλήσεις συνήθως είναι εντονότερες σε όσους δεν τρώνε συχνά φασόλια – οπότε ίσως η λύση να είναι η συχνότερη απόλαυση της φασολάδας στο τραπέζι.

Και να θυμάστε ότι αν δεν έχουν βράσει μέσα σε μία με μιάμιση ώρα, τότε δεν είναι βραστερά και δεν πρόκειται να βράσουν ποτέ!