Μποζαΐτικα Πατρών: Νεκρή 69χρονη γυναίκα, σε εσωτερικές σκάλες τριώροφης οικίας - ΦΩΤΟ

Παγωμένη η γειτονιά όπου διέμενε 69χρονη γυναίκα στην περιοχή των Μποζαϊτίκων μετά την είδηση πως η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο εσωτερικό χώρο της τριώροφης οικίας.

Η κόρης της φαίνεται να βρήκε νεκρή τη γυναίκα η οποία σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες εντοπίστηκε πεσμένη στις εσωτερικές σκάλες του τριώροφου. Στο σημείο και επί της οδού Πανεπιστημίου, έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της αστυνομίας.

Αν και τα πρώτα σημάδια από το σημείο που κατέληξε η γυναίκα δεν δείχνουν παρέμβαση άλλου ατόμου στο σημείο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και της ΕΛ.ΑΣ. αναμένουν τη λήψη στοιχείων από τη σήμανση ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο για το θάνατο της γυναίκας.