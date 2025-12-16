Τι θα αλλάξει το 2026 στο IRIS: Οι συναλλαγές που φέρνουν ελέγχους

To IRIS έχει «λύσει» τα χέρια μας τα τελευταία χρόνια, καθώς επιτρέπει μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τα χρήματα πιστώνονται σχεδόν ακαριαία στον λογαριασμό του παραλήπτη, χωρίς καθυστερήσεις, ενώ απαταίεται απλά ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου ή ο ΑΦΜ, εφόσον αυτά είναι συνδεδεμένα με τραπεζικό λογαριασμό.

Οι συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων γίνονται συνήθως χωρίς προμήθεια, με τους ίδιους μηχανισμούς ασφάλειας που ισχύουν για το e-banking.

Με απλά λόγια, το IRIS είναι το «ελληνικό instant payment», αντίστοιχο με υπηρεσίες όπως το Revolut P2P ή το PayPal, αλλά απευθείας συνδεδεμένο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ποιες συναλλαγές είναι «επικίνδυνες»

Σημειώνεται πως οι συνηθισμένες μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται. Αυτό συμβαίνει ας πούμε, όταν μιλάμε για επιστροφή χρημάτων από κοινά έξοδα, κάλυψη λογαριασμών ή αποστολή χρημάτων για προσωπική διευκόλυνση.

Η ΑΑΔΕ δεν θεωρεί εισόδημα χρήματα που δεν προκύπτουν από εργασία, υπηρεσίες, εμπορική δραστηριότητα ή επενδύσεις.

Ωστόσο, οι συναλλαγές με χαρακτηριστικά επαγγελματικής δραστηριότητας μπορεί να τραβήξουν το ενδιαφέρον της εφορίας και να προκαλέσουν ελέγχους.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι είναι οι συχνές εισροές χρημάτων από πολλούς αποστολείς ή η συγκέντρωση μεγάλων ποσών χωρίς αιτιολογία.

Για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, είναι καλό να αναγράφεται πάντα σύντομη αιτιολογία, όπως «λογαριασμός», «φαγητό», «ενοίκιο» ή «δώρο». Αυτό βοηθά να αποδειχθεί ότι πρόκειται για προσωπική συναλλαγή και όχι εισόδημα.

Τι αλλάζει από το 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026, το IRIS θα εφαρμόσει νέα όρια:

Πιο συγκεκριμένα, για τους ιδιώτες, το ημερήσιο όριο θα είναι τα χίλια ευρώ και το μηνιαίο τα 5.000 ευρώ, ενώ για τους επαγγελματίες το μηνιαίο θα είναι 31.000.

Εντός του 2026, όμως, το IRIS θα επιτρέψει και διασυνοριακές μεταφορές σε χώρες του ευρωπαϊκού δικτύου EuroPA - όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία.