«Φορο- καταιγίδα» Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να πληρώσετε τις επόμενες 20 ημέρες

Βαρύς είναι ο φορολογικός λογαριασμός του Δεκεμβρίου, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα ύψους περίπου 6,6 δισ. ευρώ μόνο για τον τελευταίο μήνα του έτους.

Το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών αφορά σε φορολογικές υποχρεώσεις που καλούνται να εξοφλήσουν εκατομμύρια πολίτες έως τις 31 Δεκεμβρίου, όπως γράφει το dnews.gr.

Ο Δεκέμβριος συγκεντρώνει τις πιο σημαντικές και «βαριές» οφειλές για τα νοικοκυριά:

10η δόση ΕΝΦΙΑ 2025

6η δόση φόρου εισοδήματος

Τέλη κυκλοφορίας 2026, συνολικού ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ

Πρόστιμα στα τέλη κυκλοφορίας από την Πρωτοχρονιά

Όσοι δεν εξοφλήσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα:

25% επί του ποσού, για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

50% για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου 2026

100% για εξόφληση από 1η Μαρτίου 2026 και μετά, καθώς και σε περιπτώσεις μερικής ή μη εξόφλησης

Παράλληλα, όσοι έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις χρεών θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά τις δόσεις των διακανονισμών τους.

Λοιπές εκκρεμότητες έως το τέλος του έτους

Εκτός από τις βασικές φορολογικές υποχρεώσεις, χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν μια σειρά από πρόσθετα ζητήματα για να αποφύγουν πρόστιμα ή απώλεια ενισχύσεων.

1. Επιστροφή ενός ενοικίου - 2η ευκαιρία

Οι δικαιούχοι που δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους ή έλαβαν μικρότερο ποσό έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο:

Τροποποιητικές έως 12 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως τέλος του μήνα

Τροποποιητικές έως 30 Δεκεμβρίου → καταβολή έως 15 Ιανουαρίου 2026

Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ πρέπει να το πράξουν άμεσα.

2. Τεκμήρια και περιουσιακά στοιχεία

Όσοι απέκτησαν εντός του 2025 περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, μπορούν να αποφύγουν τον κίνδυνο των τεκμηρίων υποβάλλοντας δηλώσεις για γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών.

3. Αναδρομικά εισοδημάτων

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και άλλοι φορολογούμενοι που εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2025 για κάθε έτος στο οποίο αντιστοιχούν τα ποσά.

Μετά την υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό, με τον φόρο να εξοφλείται έως τέλη Ιανουαρίου 2026.

4. Δηλώσεις αποβιωσάντων

Οι κληρονόμοι πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για όσους απεβίωσαν το 2024, μέσω της πλατφόρμας myAADE, αφού πρώτα έχει επικαιροποιηθεί το φορολογικό μητρώο.

5. Κάτοικοι εξωτερικού

Όσοι μετέφεραν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του προηγούμενου έτους οφείλουν να καταθέσουν τη φορολογική τους δήλωση έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

6. Ακινησία οχημάτων

Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων μέσω myCar μπορεί να γίνει έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Με βάση τις προβλέψεις, το τελευταίο τρίμηνο του έτους οι φορολογούμενοι θα καταβάλουν τουλάχιστον 18,7 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά τα έσοδα του κράτους για το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 69,3 δισ. ευρώ.

Ο Δεκέμβριος αποδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά ο πιο επιβαρυμένος μήνας, καθώς συγκεντρώνει ένα «πακέτο» κρίσιμων υποχρεώσεων που απαιτούν προσεκτικό προγραμματισμό από τους πολίτες.