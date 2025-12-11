Τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα- Νεκρός μοτοσικλετιστής

ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μοτοσυκλέτα.
Από την σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέκυψε στα τραύματα του.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
