Τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα- Νεκρός μοτοσικλετιστής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μοτοσυκλέτα.

Από την σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέκυψε στα τραύματα του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.