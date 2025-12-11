Πάτρα: Έφυγε στα 100 της η Κούλα Ροδοπούλου – Μια ζωή γεμάτη διαύγεια, τόλμη και κοινωνική παρουσία

Την τελευταία της πνοή άφησε χθες, σε ηλικία 100 ετών, η Κούλα Ροδοπούλου, μια εμβληματική φυσιογνωμία για την κοινωνία της Πάτρας.

Μέχρι και την ύστατη στιγμή παρέμεινε ένα κοφτερό μυαλό, με εντυπωσιακή διαύγεια, αστείρευτη δίψα για ζωή και μια νεανική ενέργεια που δύσκολα συναντά κανείς, ακόμη και σε πολύ νεότερους ανθρώπους.

Η Κούλα Ροδοπούλου υπήρξε θεία της γνωστής δημοσιογράφου Ελίζας Καλλίτση, την οποία και μεγάλωσε, αποτελώντας για εκείνη σταθερό σημείο αναφοράς και αστείρευτη πηγή στήριξης. Η παρουσία της δίπλα στην ανιψιά της υπήρξε καθοριστική, καθώς τη συνόδευε συχνά στα ρεπορτάζ του Mega, παραμένοντας πάντα με ζωηρό ενδιαφέρον για την επικαιρότητα και τους ανθρώπους.

Πρωτοπόρος στον χώρο της ομορφιάς, η Κούλα Ροδοπούλου ήταν η πρώτη γυναίκα αισθητικός στην Πάτρα και μία από τις πρώτες σε ολόκληρη τη χώρα. Η πορεία της άνοιξε δρόμο για πολλές γυναίκες της εποχής, σε μια περίοδο που ο συγκεκριμένος επαγγελματικός τομέας βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στον περίφημο «σκαραβαίο» της, τον οποίο απέκτησε το 1974, ένα αυτοκίνητο που τελικά έγινε σήμα κατατεθέν της. Με αυτό περιδιάβαινε την πόλη, παρούσα σε κάθε μικρό ή μεγάλο δρώμενο, πάντα δραστήρια και κοινωνική.

Πέρα από τις επαγγελματικές της πρωτιές, η Κούλα Ροδοπούλου είχε μεγάλη αγάπη και για τις τέχνες, με τη ζωγραφική να αποτελεί το αγαπημένο της χόμπι. Ζωηρή, επικοινωνιακή και πάντα χαμογελαστή, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους τη γνώρισαν.

Η ζωή της υπήρξε παράδειγμα ενεργητικότητας, τόλμης και αυθεντικής ανθρωπιάς.