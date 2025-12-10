Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Πραποπούλου, μια από τις καλλονές της παλιάς Πάτρας

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε ήσυχα από τη ζωή, στο σπίτι της, η Ελένη Πραποπούλου, το γένος Κοντογιώργα, μια γυναίκα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην κοινωνική ζωή της παλιάς Πάτρας και υπήρξε μία από τις καλλονές της εποχής της.

Η Ελένη παντρεύτηκε νέα τον μεγάλο της έρωτα, τον Κώστα Πραποπούλο, με τον οποίο δημιούργησαν μια όμορφη και δεμένη οικογένεια. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Πάνο και τη Μαίρα, η οποία είναι σύζυγος του Τάκη Ανδρούτσου. Υπερήφανη για τα παιδιά και τα εγγόνια της, τον Αλέξανδρο και τον Κωνσταντίνο, η Ελένη υπήρξε πάντα μητέρα και φίλη, στήριγμα και σημείο αναφοράς.

Στα νεανικά και μετέπειτα χρόνια της έζησε τις «χρυσές εποχές» της Πάτρας. Με μια μεγάλη και αγαπημένη παρέα - τα ζεύγη Παναγιωτόπουλου, Μπουρίτσα, Ρωµανού, Θωμοπούλου, Σάρμα και Αρβανιτάκη - συμμετείχαν ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα, στα καρναβάλια και στις κοινές δράσεις της πόλης. Η παρουσία της ξεχώριζε για την αρχοντιά, τη σεμνότητα και το ήθος της, χαρακτηριστικά που της χάρισαν την εκτίμηση και την αγάπη όσων τη γνώρισαν.

Χήρα από νεαρή ηλικία, πάλεψε με αξιοπρέπεια τις δυσκολίες της ζωής. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας και δύο χειρουργεία για την οστεοπόρωση, γεγονός που την οδήγησε σταδιακά στην απομόνωση.

Η Ελένη Πραποπούλου «έφυγε» αθόρυβα, όπως έζησε: με αξιοπρέπεια, ήρεμη, στο σπίτι της. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή σε όσους τη γνώρισαν και την αγάπησαν, ως μια γυναίκα όμορφη, διακριτική, αγαπητή και βαθιά ανθρώπινη - μια από τις καλλονές και τις αρχοντικές μορφές της παλιάς Πάτρας.