Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Το ασθενοφόρο στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου έπρεπε να περάσει»

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έκανε δήλωση για τα γεγονότα στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, εκφράζοντας ανησυχία για την παρεμπόδιση ασθενοφόρου και αγροτών.

Η δήλωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Τα σημερινά γεγονότα στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου προκαλούν εύλογη ανησυχία. Η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. να εμποδίσει όχι μόνο τη διέλευση των αγροτών, αλλά και ασθενοφόρου που κατευθυνόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, είναι μια πρακτική πλήρως ασύμβατη με κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπιάς. Η

απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε νοσοκομεία πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε συνθήκη.

Καλούμε την κυβέρνηση να διερευνήσει άμεσα το περιστατικό, να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων συμβάντων και να προχωρήσει σε ουσιαστική συζήτηση με τους ανθρώπους της υπαίθρου, αποφεύγοντας πρακτικές που επιτείνουν την κοινωνική ένταση. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν είναι διαπραγματεύσιμη αρχή αλλά βασικό δικαίωμα κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Καμία «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν δικαιολογεί τέτοια συμπεριφορά.