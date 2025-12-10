Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγέλλει πειθαρχικές διώξεις στρατευμένων σε αγροτικά μπλόκα

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας τις πειθαρχικές διώξεις στρατευμένων που συμμετείχαν σε αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης και πειθαρχικής δίωξης φαντάρων, που με εντολή της κυβέρνησης και με τη συνδρομή ορισμένων διοικήσεων, καλούν στρατευμένους σε απολογία επειδή βρέθηκαν στο πλευρό των αγροτών που παλεύουν για την επιβίωσή τους στα μπλόκα. Αποτελεί πρόκληση και ντροπή να απειλούνται νέοι στρατευμένοι με φυλακίσεις επειδή εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους σε έναν δίκαιο αγώνα.

Η παρουσία των στρατευμένων στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, το Σάββατο 6/12, όχι μόνο δεν αποτελεί παράπτωμα, αλλά πρόκειται για μια αυτονόητη πράξη στήριξης προς ανθρώπους του μόχθου — πολλοί από τους οποίους είναι οι ίδιοι οι γονείς τους. Η αλληλεγγύη που έδειξαν είναι παράδειγμα για όλους και βρήκε ανταπόκριση και σεβασμό από τους αγρότες και ολόκληρη τη χώρα.

Την ίδια περίοδο που νέοι διώκονται επειδή συμπαραστάθηκαν στους αγωνιζόμενους αγρότες, ο Υπουργός Άμυνας καλεί τον ελληνικό λαό να υιοθετήσει «κουλτούρα πολέμου» και να συνηθίσει εικόνες φέρετρων σκεπασμένων με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η κυβερνητική πολιτική, που επιδιώκει τον περιορισμό κάθε φωνής αμφισβήτησης και αντίστασης.

Οι φαντάροι είναι παιδιά του λαού. Έχουν το δικαίωμα — νόμιμο και αναφαίρετο — να εκφράζουν άποψη για όσα καθορίζουν τις ζωές των ίδιων και των οικογενειών τους και να στηρίζουν όσους αγωνίζονται για το δίκιο τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να παρουσιάσει αυτή την αλληλεγγύη ως «πειθαρχικό παράπτωμα» έχει στόχο να επιβάλουν φόβο, να χτυπήσουν κάθε διεκδίκηση και να ποινικοποιήσουν θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα.

Τώρα είναι η ώρα να εκφραστεί μαζικά και αποφασιστικά η συμπαράσταση προς τους στρατευμένους που διώκονται. Οι φαντάροι είναι παιδιά του λαού — και ο λαός θα στηρίξει τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρουν πίσω τις τιμωρίες και κάθε κλήση σε απολογία των νέων στρατευμένων!