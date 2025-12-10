Back to Top
Πάτρα: Δύο 23χρονοι ξυλοκοπήθηκαν με κατσαβίδι σε ληστεία

Δύο 23χρονοι δέχθηκαν επίθεση και απειλές με κατσαβίδι στην οδό Μαιζώνος

Άγρια επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/12/25) στην οδό Μαιζώνος στην Πάτρα, όταν δύο νεαροί, ηλικίας 23 ετών, δέχθηκαν χτυπήματα από ομάδα ατόμων που επιχείρησαν να τους ληστέψουν.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους δράστες φέρεται να απείλησε τους νεαρούς με κατσαβίδι, απαιτώντας χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Οι 23χρονοι μετέβησαν αμέσως στην Ασφάλεια Πατρών όπου κατήγγειλαν το περιστατικό και αναγνώρισαν τρεις από τους δράστες, δύο εκ των οποίων είναι ανήλικοι. Οι επιτιθέμενοι είχαν προλάβει να αποσπάσουν πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

