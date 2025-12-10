Πάτρα: Τα καυσόξυλα «φεύγουν» με ταχύτητα φέτος λόγω κρύου- Δείτε τις τιμές

Το κρύο έκανε φέτος αισθητή την παρουσία του νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με αποτέλεσμα πολλοί Πατρινοί να έχουν ήδη ανάψει τα τζάκια τους, ενώ η αγορά καυσόξυλων κινείται σε γρήγορους ρυθμούς από τις πρώτες κιόλας ημέρες του φθινοπώρου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν νωρίς φαίνεται πως έστρεψαν τους πολίτες στη θέρμανση με ξύλα, με τις παραγγελίες να καταγράφουν σημαντική αύξηση.

Όπως δηλώνει στο thebest.gr ο Χρήστος Βορύλλας, ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας καυσόξυλων με έδρα την Πάτρα, οι τιμές παραμένουν φέτος στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, παρά την αυξημένη ζήτηση: «Οι τιμές φέτος είναι στάσιμες. Σχεδόν ίδιες με πέρυσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, πωλείται 120 έως 130 ευρώ το κυβικό στο χύδην και 150-160 ευρώ το κυβικό στο στοιβαχτό», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάποια τάση ανατίμησης.

Η ζήτηση, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ίδιος, έχει ανέβει αισθητά: «Η ζήτηση φέτος είναι αυξημένη, καθώς οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν τον κόσμο να κάνει γρήγορα τις προμήθειές του. Ο καιρός κρύωσε γρήγορα και το ενδιαφέρον για καυσόξυλα δείχνει ανεβασμένο».

Οι προμηθευτές της περιοχής προσπαθούν να καλύψουν την αυξημένη κινητικότητα, ενώ αρκετοί Πατρινοί, φοβούμενοι πιθανές ελλείψεις αργότερα μέσα στον χειμώνα, σπεύδουν να εφοδιαστούν εγκαίρως. Η πορεία του καιρού σε συνδυασμό με το ενεργειακό κόστος αναμένεται να καθορίσουν τη ζήτηση και το επόμενο διάστημα.