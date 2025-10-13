Πάτρα: Με το πρώτο κρύο, ήρθαν τα ξύλα και… τα χαλιά- Τι λένε στο thebest επαγγελματίες του χώρου

Για την επίδραση που είχε η πρόσφατη κακοκαιρία στη ζήτηση των καυσόξυλων αλλά και στην παράδοση χαλιών στην Πάτρα, μίλησαν στο thebest.gr ο Χρήστος Βορύλλας, ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίας καυσόξυλων και ο Παναγιώτης Κεπενός, υπεύθυνος των Ταπητοκαθαριστηρίων Κεπενός.

Σταθερή η βάση, μικρή αύξηση φέτος λόγω κακοκαιρίας

Όπως εξηγεί ο κ. Βορύλλας, κάθε χρόνο υπάρχει σταθερή πελατεία που προμηθεύεται καυσόξυλα αυτή την περίοδο, όμως φέτος υπήρξε μικρή αύξηση στη ζήτηση, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Υπάρχουν πάντα οι πελάτες που κάνουν την παραγγελία τους από νωρίς. Φέτος, είδαμε μερικούς να βιάζονται λίγο παραπάνω λόγω του κρύου. Δεν ήταν μεγάλη αύξηση, αλλά υπήρξε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, τονίζει ότι παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι. «Το κυβικό πωλείται στα 130 ευρώ, όπως και πέρυσι. Δεν ανεβάζουμε τις τιμές γιατί οι εποχές είναι δύσκολες για τον κόσμο», σημειώνει.

Τα χαλιά ήρθαν… λίγο νωρίτερα

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στον κλάδο των ταπητοκαθαριστηρίων. Ο κ. Κεπενός επιβεβαιώνει ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον από πελάτες που ζήτησαν τα χαλιά τους νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως.

«Η δουλειά γενικά είναι σταθερή, αλλά μερικοί πελάτες μάς τηλεφώνησαν και ζήτησαν να παραδώσουμε τα χαλιά τους πιο γρήγορα, εξαιτίας του κρύου», εξηγεί. Ωστόσο, συμπληρώνει πως αυτή η τάση υποχώρησε με τη βελτίωση του καιρού: «Τώρα που κόπασε το κρύο, η ζήτηση επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα».

Ο καιρός επηρεάζει άμεσα τις επιλογές

Η εικόνα δείχνει ξεκάθαρα πως η αλλαγή του καιρού λειτουργεί ως καταλύτης για αγορές και παραλαβές προϊόντων σχετικών με τη θέρμανση και την οικιακή άνεση. Παρότι δεν πρόκειται για μαζικές αλλαγές στη συμπεριφορά του καταναλωτή, οι επαγγελματίες της Πάτρας βλέπουν κάθε χρόνο — και ειδικά φέτος — τις καιρικές συνθήκες να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κίνηση των επιχειρήσεών τους.