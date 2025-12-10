Back to Top
Αιγιάλεια
Πάτρα: Έριξαν χημικά σε δημοσιογράφους! Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ με ανακοίνωσή της απαιτεί την άμεση διερεύνηση του περιστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ με ανακοίνωσή του "καταγγέλλει την απαράδεκτη επίθεση με χημικά που δέχθηκαν δημοσιογράφοι το μεσημέρι της Τρίτης, από αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι συνάδελφοι, Κωνσταντίνος Φλαμής, Απόστολος Βουλδής, Χρήστος Στρατουλάκος και Κωνσταντίνα Τσίχλα, δέχθηκαν την απρόκλητη αυτή επίθεση ενώ κάλυπταν το ρεπορτάζ και βρίσκονταν αρκετά μπροστά από τον κύριο όγκο των αγροτών που κατευθύνονταν εκεί.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΕΣΗΕΠΗΝ απαιτεί τη άμεση διερεύνηση του περιστατικού και τον καταλογισμό ευθυνών όπου υπάρχουν".                                                           

Αγρότες

